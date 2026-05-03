DCNews Sport Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano
Data actualizării: 23:54 03 Mai 2026 | Data publicării: 23:48 03 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

Cristi Chivu, Sursa foto: Agerpres

Fostul internaţional român Cristian Chivu a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, duminică seara, după ce echipa nerazzurra a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a a primei ligi italiene de fotbal.

Inter Milano a obținut victoria, duminică seară, împotriva formației Parma, scor 2-0, meci care a decis campioana în Serie A.

Un punct era suficient ca echipa condusă de antrenorul român Cristian Chivu să cucerească titlul din campionatul de fotbal italian.

Marcus Thuram a deschis tabela în minutul 45+1, ca Henrikh Mkhitaryan să ducă scorul la 2-0, în minutul 80, împotriva fostei formații conduse de tehnicianul român. 

După această victorie, Cristian Chivu intră într-un cerc select al antrenorilor cu rezultate notabile, devenind primul tehnician român care cucerește titlul în Serie A.

