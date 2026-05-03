Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano

Fostul internaţional român Cristian Chivu a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, duminică seara, după ce echipa nerazzurra a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a a primei ligi italiene de fotbal.
Inter Milano a obținut victoria, duminică seară, împotriva formației Parma, scor 2-0, meci care a decis campioana în Serie A.
Un punct era suficient ca echipa condusă de antrenorul român Cristian Chivu să cucerească titlul din campionatul de fotbal italian.
Marcus Thuram a deschis tabela în minutul 45+1, ca Henrikh Mkhitaryan să ducă scorul la 2-0, în minutul 80, împotriva fostei formații conduse de tehnicianul român.
După această victorie, Cristian Chivu intră într-un cerc select al antrenorilor cu rezultate notabile, devenind primul tehnician român care cucerește titlul în Serie A.
de Anca Murgoci