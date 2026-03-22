Gheorghe Hagi ar putea fi următorul selecţioner. Adrian Mutu se opune unui contract pe 10 ani
Data publicării: 17:36 22 Mar 2026

Gheorghe Hagi ar putea fi următorul selecţioner. Adrian Mutu se opune unui contract pe 10 ani
Autor: Florin Răvdan

Gheorghe Hagi FOTo: Agerpres / Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi şi-a cedat acţiunile de la Farul Constanţa către Gheorghe Popescu, cumnatul său şi fost coleg din Generaţia de Aur, şi ar fi în cărţi pentru rolul de selecţioner.

Conform informaţiilor care vin dinspre Federaţia Română de Fotbal, lui Gheorghe Hagi i s-ar propune un contract pe 10 ani la echipa naţională. Adrian Mutu, golgheterul all-time al naţionalei, la egalitate cu Gheorghe Hagi (n.r. 35 de goluri fiecare) spune că un astfel de contract nu ar fi normal, în condiţiile în care toţi selecţionerii dinaintea sa au avut contracte pe termen scurt, de la un turneu final la altul. 

”Contract pe 10 ani la echipa națională? Am mare respect pentru Gică, dar nu cred că e normal pe undeva, pentru că și el trebuie să aibă aceleași obiective că toți selecționierii care au fost la echipa națională. Faptul că va putea sta, cu siguranță s-a mai întâmplat, cred că și Piți a stat vreo 8 ani si Iordănescu nu știu câți ani...

Dacă federația crede că Gică Hagi e omul potrivit și eu personal cred că e unul dintre oamenii potriviți, de ce nu? Dar, în același timp, presiunea care au avut-o selecționerii și obiectivele pe care le au avut, ar trebui să le aibă și Gică Hagi”, a afirmat Mutu, la Interviurile Digi Sport.

Nici Gică Craioveanu nu crede că Hagi ar trebui să primească 10 ani contract 

”Imposibil. 10 ani? Imposibil. Asta nu-ți poate asigura nimeni. Să zicem că ratezi un mondial, un european... Ce, ești Sir Alex Ferguson să stai 200 de ani? Sau Simeone, să stai 10 ani fără să câștigi... Nu-ți poate asigura nimeni 10 ani”, a spus Craioveanu. 

