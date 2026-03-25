Mesajul fostului selecționer Edi Iordănescu pentru tricolori, înaintea meciului România - Turcia

Fostul antrenor al echipei naționale a României, Edi Iordănescu, care a reușit să califice tricolorii la EURO 2024, a transmis un mesaj înaintea duelului programat la Istanbul, joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Citește șI: Celta Vigo, comunicat despre starea portarului Ionuț Radu

„În momentele cu adevărat importante, diferența nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o șansă, o responsabilitate și o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat. Echipa națională are nevoie de echilibru, de încredere și de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar și de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieții înțeleg miza și vor da totul pentru acest obiectiv”, a transmis Edward Iordănescu, într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Puterea „Zidului Galben” în duelul de la Istanbul

Fostul selecționer al tricolorilor a făcut o referire și la rolul fanilor în acest moment crucial pentru drumul României spre calificarea la Cupa Mondială 2026, la 28 de ani distanță de la ultima reușită.

„La fel de important este și cadrul din jurul lor. Suporterii pot face diferența. În astfel de momente, energia transmisă din tribune și din spațiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construiește. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese.

Haideți să fim alături de echipă cu încredere și respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câștige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie!! Acum este despre noi toți. Despre cum știm să fim împreună si sa ne susținem Nationala!! Mult succes, România!”, a mai transmis Edi Iordănescu, pe pagina sa de Facebook.

În repetate rânduri, Edi Iordănescu a punctat importanța grupului format în cadrul echipei naționale de fotbal a României, unii dintre jucătorii aflați în lotul convocat de Mircea Lucescu fiind foști membri ai echipei naționale de juniori, dar și a sprijinului fanilor aflați atât în tribune, cât și pe stadion, alături de tricolori.

Citește și: Barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026 va fi arbitrat de Francois Letexier