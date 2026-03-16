DCNews Sport U Cluj - CFR Cluj, derby incendiar în play-off / Rezultat final
Data actualizării: 23:17 16 Mar 2026 | Data publicării: 18:25 16 Mar 2026

U Cluj - CFR Cluj, derby incendiar în play-off / Rezultat final
Autor: Andrei Itu

universitatea-cluj-si-cfr-cluj-s-au-calificat-in-sferturile-cupei-romaniei-dupa-meciurile-cu-farul-si-rapid_31335000 Foto Andrei Itu - Arhivă DC News

Universitatea Cluj-Napoca și CFR Cluj au jucat, luni seară, un nou derby al orașului de pe Someș, de data aceasta în play-off-ul Superligii.

Update: Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Cluj Arena, într-un meci din prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.

CFR a deschis scorul prin Lorenzo Biliboc în primul minut de joc, cu un şut la colţul scurt.

U a egalat imediat, prin bosniacul Jovo Lukic (4), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Oucasse Mendy. Francezul Mendy a marcat golul victoriei în min. 90, cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Issouf Macalou.

Şepcile roşii au mai avut ocazii prin Lukic (12, 60) şi Macalou (89). Biliboc a şutat periculos în min. 22, dar portarul Edvinas Gertmonas a respins.

În min. 87, portarul Mihai Popa a degajat greşit, iar Mouhamadou Drammeh a marcat, dar golul a fost anulat pentru henţ.

CFR Cluj a încheiat o serie de 11 victorii la rând pe prima scenă, unică în Superligă pe durata unui sezon în ultimele 19 stagiuni.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 41 de ori, de 9 ori s-a impus Universitatea, de 20 de ori a câştigat CFR, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate, notează Agerpres.

Știrea inițială

Universitatea și CFR se întâlnesc pe Cluj Arena, luni seară, cu începere de la ora 20:30. În acest moment, ambele echipe au același număr de puncte, 27, în clasamentul Superligii, faza play-off.

Formația care va învinge în această seară ar urca pe locul al doilea, la doar un punct distanță de noul lider al clasamentului Rapid București.

Echipe probabile la U Cluj - CFR Cluj

U Cluj (4-2-3-1):

Gertmonas – Mikanovic, Cristea, Coubis, Chipciu – Bic, Drammeh – Macalou, Nistor, El Sawy – Lukic
Rezerve: Lefter, Coșa – Chinteș, Capradossi, Murgia, Simion, Stanojev, Mendy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, M. Silva
Absenți: Artean (accidentat), D. Codrea (suspendat)
Antrenor U Cluj: Cristiano Bergodi

CFR Cluj (4-2-3-1):

M. Popa – Braun, Sinyan, Ilie, Camora – Djokovic, Muhar – Cordea, Korenica, Biliboc – Aliev
Rezerve: Vâlceanu – Huja, Abeid, Kun, Perianu, Fică, T. Keita, A. Păun, Sfait, Deac, Zahovic, Slimani
Absenți: Masic, S. Rocha (accidentați)
Antrenor CFR Cluj: Daniel Pancu

Scandal total la ultimul derby dintre U Cluj și CFR Cluj

Cel mai recent meci disputat între U și CFR a fost în sezonul regulat, încheiat cu victoria gazdelor, scor 3–2, dar a fost marcat de tensiuni și incidente rar întâlnite în fotbalul românesc în ultimii ani.

După fluierul final al arbitrului Rareș Vidican, antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, a intrat pe teren și a avut un conflict cu fotbalistul de la CFR Cluj Andrei Cordea, care anterior l-ar fi provocat. Totul a culminat apoi într-o altercație generală între fotbaliști și antrenori.

