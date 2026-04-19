DCNews Sport Fotbal  Real Sociedad -  Atletico Madrid, scor final în Cupa Spaniei
Data publicării: 04:36 19 Apr 2026

Autor: Crişan Andreescu

Real Sociedad a cucerit Cupa Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, sâmbătă seara, pe Estadio de la Cartuja din Sevilla.

Bascii, care și-au trecut în palmares al patrulea trofeu în Copa del Rey după cele din 1909, 1987 și 2020, au deschis scorul prin Ander Barrenetxea (1), care a înscris cel mai rapid gol din istoria competiției, după numai 14 secunde de joc.

Atletico a reușit egalarea prin nigerianul Ademola Lookman (18), dar la pauză tot echipa din San Sebastian era în avantaj, grație golului înscris de Mikel Oyarzabal (45+1 - penalty).

Madrilenii au egalat pe final, prin argentinianul Julian Alvarez (83), care a trimis meciul în prelungiri, unde nu s-a marcat.

La penalty-uri, Atletico a ratat primele două lovituri, prin Alexander Soerloth și Julian Alvarez, ambele șuturi fiind apărate de Unai Marrero. Bascii au ratat o singură dată, prin islandezul Orri Oskarsson, al cărui șut a fost apărat de Juan Musso.

Au executat în ordine loviturile de departajare: Alexander Soerloth 0-0 (ratare - a apărat Unai Marrero), Carlos Soler 0-1 (gol), Julian Alvarez 0-1 (ratare - a apărat Unai Marrero), Orri Oskarsson 0-1 (ratare - a apărat Juan Musso), Nicolas Gonzalez 1-1 (gol), Luka Sucic 1-2 (gol), Thiago Almada 2-2 (gol), Aihen Munoz 2-3 (gol), Alex Baena 3-3 (gol), Pablo Marin 3-4 (gol).

În 1987, când bascii au câștigat trofeul, meciul s-a decis tot la loviturile de departajare, 4-2 cu Atletico, după 2-2 la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor. Atletico rămâne cu 10 trofee în Copa del Rey, ultimul obținut în 2013.

În fața a 70.000 de spectatori au evoluat echipele:

Atletico: Juan Musso - Nahuel Molina (Johnny Cardoso, 78), Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri (Alexander Soerloth, 62) - Giuliano Simeone (Alex Baena, 70), Marcos Llorente (Clement Lenglet, 99), Koke, Ademola Lookman (Nicolas Gonzalez, 62) - Antoine Griezmann (Thiago Almada, 70), Julian Alvarez. Antrenor: Diego Simeone.

Real Sociedad: Unai Marrero - Jon Aramburu (Aritz Elustondo, 113), Jon Martín, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez (Take Kubo, 88) - Luka Sucic, Benat Turrientes (Jon Gorrotxategui, 68), Carlos Soler, Goncalo Guedes (Aihen Munoz, 78) - Ander Barrenetxea (Pablo Marin, 68), Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, 78). Antrenor: Pellegrino Matarazzo.

Meciul a fost arbitrat de Javier Alberola. (Agerpres)

