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DCNews Politica ”Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)

”Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)

Autor: Gabriela Ungureanu
Data publicării: 03 Iun 2026
parlamentul romaniei aur Parlamentul României/ AUR. Sursa foto: Agerpres
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Deși se conturează tot mai mult perspectivele unui guvern tehnocrat, se pare că-n Parlament ar exista o majoritate.

Dominic Fritz, președintele USR, acuză că AUR nu mai este un partid anti-PSD, fapt confirmat continuu de voturile recente, care ar demonstra existența unei majorități funcționale PSD - AUR. 

Astfel că, deși până recent au fost o coaliție, USR acuză PSD că s-a aliat cu AUR pentru a-și pune numirile la șefia ICR. 

”Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD? Sau mai crede cineva în dorinţa PSD de a face o coaliţie 'proeuropeană' când, de fapt, ne demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcţională cu extremiştii?

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Moţiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident. Nu a fost o majoritate de conjunctură împotriva unui premier prea încăpăţânat, cum au încercat să ne-o vândă. A fost încă un pas în marea operaţiune de salvare a PSD-ului, începută de mult", scrie liderul USR, pe Facebook. 

”AUR e cel mai mare iepure din politica românească”

El susține că AUR a fost ”creat special să captureze furia oamenilor” fără să pună în pericol ”privilegiile sistemului sau dominaţia PSD”. 

”George Simion e cu gura mare în public, dar mereu cu un drăguţ 'să trăiţi' pe buze atunci când PSD are nevoie de voturi în Parlament. Pe scurt, AUR e cel mai mare iepure în politica românească. Nu cred că păcăleala va merge la nesfârşit. De aceea ţin aşa de mult la linia de 'consecvenţă pe faţă' a USR în aceste zile. Facem ce spunem. Fără aranjamente sub masă, fără păcăleli şi scheme de marketing. Şarada PSD de a avea în acelaşi timp o majoritate de rezervă cu AUR şi un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR. Iar miniştrii USR au făcut şi fac treabă pentru români, aşa că nu vedem motivul de ce să susţinem un guvern fără aceşti miniştri”, mai scrie preşedintele Uniunii Salvaţi România.

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