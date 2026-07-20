Georgiana Teodorescu (AUR): „Este impardonabil să votezi ceva prin care faci rău țării tale!” Controversă în Parlamentul European

Georgiana Teodorescu

Cine este europarlamentarul care a făcut cel mai mult rău României?

Aceasta a fost întrebarea adresată de Anca Murgoci europarlamentarei AUR Georgiana Teodorescu. Aceasta a lansat acuzații la adresa unor eurodeputați români prin care a zis că au votat împotriva unui amendament care solicita prelungirea termenelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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Într-un TikTok pe DC News, Georgiana Teodorescu a afirmat că decizia este de neînțeles, în condițiile în care România are nevoie de mai mult timp pentru a absorbi fondurile europene disponibile.

„Din păcate, există în continuare cazuri și pot să vă dau cel mai recent exemplu. S-a votat un amendament prin care se cerea prelungirea PNRR, iar împotrivă au votat toți cei din PPE, adică liberalii noștri, plus UDMR, că sunt tot în PPE, cei din Renew, adică progresiștii noștri de la USR, precum și eurodeputatul neafiliat, fost din grupul Verzilor. Noi, cei din ECR, am votat pentru prelungirea PNRR. Considerăm că este vital pentru România să existe o șansă, o modalitate prin care să mai putem absorbi banii rămași”, a declarat europarlamentara AUR.

În opinia sa, votul împotriva amendamentului nu poate fi justificat.

„Este un exemplu clar în care fie nu au citit textul, fie au votat asumat. Dar este impardonabil să votezi ceva prin care faci rău țării tale”, a spus Georgiana Teodorescu.

Întrebată dacă poate indica nume de europarlamentari care au votat împotriva României, aceasta a răspuns că este vorba despre reprezentanții PNL și a precizat că nu dorește să îi nominalizeze individual.

„Putem să-i nominalizăm, dar nu mi se pare neapărat o chestiune elegantă. PNL, USR, UDMR și eurodeputatul neafiliat din grupul Verzilor, care este vicepreședinte al Parlamentului European, au votat împotriva prelungirii. Cei din ECR și cei din S&D au votat pentru”, a afirmat Georgiana Teodorescu.

Dumneavoastră ce credeți? Cine este europarlamentarul care a făcut cel mai mult rău României? Puteți scrie în comentarii ce părere aveți.