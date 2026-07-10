Lâna oilor, deșeu în UE. Georgiana Teodorescu (ECR): Ciobanii români o ard sau o îngroapă / Chirieac: Ne băgați cu capul în zid

Foto: Crişan Andreescu / DC NEWS

La nivel european, lâna naturală este considerată deșeu și nu poate fi procesată și transformată în articole vestimentare pe teritoriul UE.

Despre această problemă a vorbit, într-un interviu la DC News, Georgiana Teodorescu, europarlamentar în Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

„Lâna oilor este catalogată în momentul de față, la nivel european, ca fiind deșeu. Deci, ciobanii care au oi nu au voie să proceseze acea lână. Pentru ei e costisitor să ia lâna și să o neutralizeze. Nu au voie să o bage la textile“, a precizat Georgiana Teodorescu.

„Haideți, doamnă, dar nu am fular de lână?“, a întrebat aparent uimit Bogdan Chirieac.

„Aveți fular de lână, dar nu de lână procesată în Europa. Lâna de aici se vinde ca deșeu în Turcia, Turcia o procesează și o face fular, după care o vinde înapoi în Europa, China sau în altă parte“, a precizat Georgiana Teodorescu.

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„Stați puțin, faceți ceva! Cum să fie deșeu lâna oilor?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Este deșeu! Crescătorii de oi se chinuie ori să o ardă, ori să o îngroape, pentru că îi costă foarte mult neutralizarea lânii. În loc să facă bani. Pe vremuri, când un crescător de oi vindea lâna, își cumpăra o Dacie. Acum trebuie să vândă o Dacie ca să scape de lâna oilor pe care nu o mai poate folosi“, a punctat Georgiana Teodorescu.

Georgiana Teodorescu (ECR), demersuri pentru eliminarea lânii de pe lista de deșeuri animale

Europarlamentaru ECR a precizat că a cerut Comisiei Europene să revizuiască regulamentul și statutul lânii la nivelul UE, astfel încât să poateă fi procesată în blocul comunitar.

„Pe de o parte spunem că nu mai vrem să poluăm și să trăim natural, dar ajungem să ne îmbrăcăm în haine de fibre de plastic. Nu folosim lână, că e deșeu, lâna cu care omenirea s-a îmbrăcat de mii de ani. Am avut chiar o dezbatere săptămâna asta în Parlamentul European și am cerut ferm Comisiei Europene să revizuiască regulamentul și statutul lânii, să ne ducem înapoi în zona în care lâna e materie primă“, a zis europarlamentul ECR.

„Dar firmele alea faimoase, britanice, care fac fulare, alea sunt de lână“, a punctat Bogdan Chirieac.

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„Comisia Europeană a similat lâna cu alte produse care provin de la animale, precum gheare, unghii, sânge, intestine. Alea toate sunt deșeuri și au un regim aparte, iar la pachet cu ele s-a băgat și lâna. De ani de zile este așa. Absurdistan!“, a punctat europarlamentarul ECR.

„Dacă eu deschid un atelier de produs fulare de lână, nu mă lăsați, nu-mi dați voie?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Nu vă dăm voie să luați lână de la ciobanii români și să vă apucați să faceți fulare cu acea lână. Puteți să luați de la turci sau din altă parte, dar nu din UE“, a precizat Georgiana Teodorescu.

„Aveți domenii în care efectiv ne băgați cu capul în zid“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Ăsta este regulamentul european. Întrebați crescătorii de animale ce fac cu lâna de animale. Gândiți-vă că ea poate fi folosită și în construcții, și în agricultură, ca fertilizator. Sunt o mulțime de domenii, dar, atâta timp cât e deșeu, lâna trebuie neutralizată“, a mai spus Georgiana Teodorescu.

Reclamă politică Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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