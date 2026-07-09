Mărturiile bolnavilor luați din azilele ilegale din Bihor, dezvăluite de reprezentanții DGASPC Vâlcea: "Le-a trebuit ceva timp să se dezmeticească"

Azilele lui Viorel Pașca. Sursa foto: DIICOT/Poliția Română

Au apărut noi informații despre starea persoanelor transferate din azilele ilegale din Bihor în Vâlcea.

Directorul adjunct al DGASPC Vâlcea, Jana Diaconu, susține că unii dintre cei 29 de pacienți transferați din azilele ilegale ale lui Viorel Pașca în centrele din Vâlcea spun că le-a fost bine în Bihor. Totuși, sunt și persoane care s-au plâns că nu au avut parte de cele mai bune condiții acolo.

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Astfel, în timp ce unii bolnavi spun că vor să rămână în centrele din Vâlcea, alții vor să se întoarcă acasă, potrivit directorului adjunct al DGASPC Vâlcea.

"Nu ni s-a spus până în momentul de faţă nimic despre cât timp vor rămâne în centrele noastre. Cu siguranţă însă că nu o să-i dăm afară în stradă şi o să-i ajutăm să-şi găsească aparţinători dispuşi să-i ia acasă. Îi ajutăm şi cu actele de identitate, cardurile de sănătate şi să le oferim îngrijirea de care au nevoie. Cei mai mulţi dintre ei sunt bine raportat la afecţiunile de care suferă. Le-a trebuit ceva timp să se dezmeticească după ce au ajuns la noi, dar uşor, uşor începem să aflăm despre ei şi facem tot ce putem să îi ajutăm.

Acum, unii dintre ei spun că le place aici şi că vor să rămână. Sunt şi unii care spun că vor să se întoarcă acasă. Nu ştiu ce numesc ei "acasă" pentru că sunt şi persoane care ne-au spus că a fost bine acolo, la Bihor, dar şi alţii care au zis că nu a fost chiar bine. Ceea ce vă pot spune este că nu sunt mai rău decât ce avem noi prin centrele noastre", a declarat directorul adjunct al DGASPC Vâlcea, Jana Diaconu, pentru Agerpres.

În ce stare se află cei 29 de bolnavi transferați din azilele ilegale din Bihor în Vâlcea

Directorul adjunct al instituţiei a venit și cu noi informații despre starea persoanelor transferate în Vâlcea după intervenţia DIICOT la azilele din judeţul Bihor.

"Dintre cele 29 de persoane, două sunt internate. Una este la Secţia Chirurgie a Spitalului Judeţean, unde primeşte îngrijiri pentru o infecţie la un picior. Persoana respectivă avea deja un membru amputat şi se punea problema să fie amputat şi celălalt, însă este în stare stabilă acum. Cealaltă persoană este la Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăeşti, fiind găsită cu insuficienţă respiratorie, dar care, tot aşa, este stabilă acum. Restul beneficiarilor sunt în centrele noastre din judeţ, sub supravegherea colegilor mei de specialitate, care stau de vorbă cu ei, încercăm să le facem o anamneza şi să vedem cum putem să îi ajutăm, pentru că cei mai mulţi dintre ei au ajuns aici fără niciun document, cu absolut nimic asupra lor", a mai declarat reprezentanta DGASPC Vâlcea.

Detalii despre cazul azilelor din Bihor

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut, în data de 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, iar ulterior au anunțat că au destructurat o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca. Ulterior, Viorel Paşca, liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, soţia acestuia şi cei trei fii ai lor au fost puși sub control judiciar, în urma unei decizii emise de Tribunalul Bucureşti. Aceaşi măsură s-a dispus şi pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei respective.

Astăzi, 9 iulie, Curtea de Apel București a amânat, pe 13 iulie, pronunţarea unei decizii privind contestaţia depusă de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti prin care aceștia au fost lăsaţi în libertate. Procurorii solicită arestarea preventivă, în timp ce membrii familiei Paşca doresc să nu aibă vreo măsură restrictivă.

Precizăm că potrivit DIICOT, între anul 2020 și iunie 2026, sute de persoane cu dizabilități psihice sau aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate ar fi fost recrutate, transportate și adăpostite în mai multe imobile din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, care îi aparțineau lui Pașca. Anchetatorii susțin că aceste persoane ar fi fost ținute într-o stare de dependență și aservire, iar activitatea nu era desfășurată de un furnizor acreditat și licențiat conform legislației privind serviciile sociale.

Unde se află ceilalți bolnavi

Potrivit datelor Ministerului Muncii, 394 de persoane au fost mutate de la Bihor în centre de asistență socială, iar alte 15 sunt internate în spitale și rămân sub supravegherea medicilor.

Pacienții din Bihor au fost duși în 20 de județe din țară, în funcție de locurile disponibile. Cei mai mulți dintre ei sunt în Alba, Satu Mare, Sibiu, Arad, Cluj sau Botoșani, însă unii au ajuns și în grija autorităților din Gorj, Brașov, Timiș, Olt sau Giurgiu.