Horoscop 9 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Venus își începe tranzitul în semnul Fecioarei, acolo unde va rămâne până pe 6 august. O perioadă în care vom fi mai cerebrali când vine vorba de iubire, plăceri sau bani. Mai atenți la detalii și mai critici. Principala dorință va fi aceea de perfecțiune.

Horoscop 9 iulie 2026 Berbec

Ziua perfectă pentru a încerca să fii mai organizat. La locul de muncă sau acasă. Te vei simți mult mai bine la finalul zilei.

Horoscop 9 iulie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, își începe tranzitul în casa a cincea. Începe o perioadă foarte bună pentru romantism, activități distractive și timp de calitate petrecut alături de copii.

Horoscop 9 iulie 2026 Gemeni

Vei fi mult mai preocupat de estetica locuinței. Și bineînțeles că vor apărea costuri suplimentare. De asemenea, faci tot posibilul să fie pace în sânul familiei.

Horoscop 9 iulie 2026 Rac

Vorba dulce mult aduce! Astăzi, vei reuși, cu ajutorul cuvintelor bine ambalate, să obții ce ți dorești. Curiozitatea va reprezenta un atuu.

Horoscop 9 iulie 2026 Leu

Venus ajunge în casa a doua. Ținând cont și de restul configurației astrologice pentru tine, ai ocazia să te răsfeți, să te apreciezi și să îți negociezi mai bine termenii și condițiile.

Horoscop 9 iulie 2026 Fecioară

Venus intră în semnul tău! Succesul depinde, în mare parte, de modul în care te prezinți lumii. Sau de cât de mult te iubești. Nu te baza prea mult pe promisiunile prietenilor.

Horoscop 9 iulie 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, intră în casa a douăsprezecea. Intențiile celorlalți nu sunt destul de clare. Și poate că ar trebui să mai aștepți până iei decizii importante.

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Horoscop 9 iulie 2026 Scorpion

Viața nu trebuie să fie plictisitoare! Sigur vei găsi unele idei care să aducă un plus de efervescență în relația de cuplu sau în acelea cu apropiații.

Horoscop 9 iulie 2026 Săgetător

Venus va tranzita casa a zecea. Și îți va aduce un plus de vizibilitate la locul de muncă, farmec sporit și capacitatea de a lucra cu diverse tipare umane.

Horoscop 9 iulie 2026 Capricorn

În încercarea ta de a stabili cine are dreptate, uiți ce este important cu adevărat. Ce? Că relațiile personale presupun concesii și mici compromisuri.

Horoscop 9 iulie 2026 Vărsător

Ajutorul vine de unde nu te aștepți. Important este să crezi în tine, să îți continui proiectele și să nu pleci urechea la informații nefondate.

Horoscop 9 iulie 2026 Pești

Venus ajunge în casa a șaptea. Te ajută să îmbunătățești relația cu partenerul. Sau să ai parte de parteneriate profitabile la locul de muncă.