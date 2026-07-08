Horoscop 8 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/ Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna se află tot în Berbec, iar Venus se pregătește să iasă din Leu. Această combinație astrologică poate predispune la extravaganțe și la un plus de dramatism.

Horoscop 8 iulie 2026 Berbec

Obiectivul zilei este să nu te implici în luptele altora, în conflicte care nu te privesc în mod direct. De asemenea, evită discuțiile tensionate sau bârfele.

Horoscop 8 iulie 2026 Taur

Deși nu îți dorești, ești nevoit să fii mai vocal la locul de muncă. Și ce crezi? Îți vei da seama că ai reale abilități de comunicare.

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Horoscop 8 iulie 2026 Gemeni

Este cazul să le vorbești celorlalți despre realizările tale. Mai ales la locul de muncă. Astfel, aceștia vor deveni conștienți de valoarea ta.

Horoscop 8 iulie 2026 Rac

S-ar putea să mai apară încurcături cu tot ce înseamnă comenzi online, programări sau rezervări. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te și răsfeți.

Horoscop 8 iulie 2026 Leu

Venus se pregătește să iasă din semnul tău. Ai putea profita de acest lucru prin a te ocupa și de activitățile care îți fac plăcere.

Horoscop 8 iulie 2026 Fecioară

Deși, inițial, drumul de la A la B, în orice domeniu, pare simplu, lucrurile nu vor sta așa. Însă, important este să nu renunți, ci să te adaptezi.

Horoscop 8 iulie 2026 Balanță

Fii sceptic atunci când vine vorba de promisiuni! Și ar fi cazul să fii mai atent la limbajul nonverbal, nu neapărat la ce spun cei din jur.

Horoscop 8 iulie 2026 Scorpion

Ziua nu trebuie să fie plictisitoare. Dacă te vei strădui, sigur vei găsi, la locul de muncă, un proiect care să te motiveze cu adevărat.

Horoscop 8 iulie 2026 Săgetător

“Gura lumii” nu îți plătește facturile! Deci trebuie să ignori părerile celorlalți despre tine. Și să îți urmărești obiectivele.

Horoscop 8 iulie 2026 Capricorn

Comunicarea va avea de suferit. Și la serviciu, și acasă. Încearcă să verifici de mai multe ori dacă s-a înțeles ce ai spus.

Horoscop 8 iulie 2026 Vărsător

Admirația față de un cunoscut care are un succes te va ajuta să vrei mai bine și pentru tine. Și să găsești metoda prin care să evoluezi.

Horoscop 8 iulie 2026 Pești

Modul tău de lucru nu va fi înțeles de către colegi. Dar, tu știi bine de ce procedezi astfel și nu are rost să schimbi ceva.