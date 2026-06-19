Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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În acest weekend, se va petrece Solstițiul de vară.

Evenimentul principal al acestui weekend va fi Solstițiul de vară, care se va petrece pe 21 iunie. Soarele intră în Rac și va avea parte de prezențele lui Mercur și Jupiter.

Un alt aspect este sextilul dintre Mercur din Rac și Marte din Taur. Unul care ne ajută să luăm decizii fără frică, să ne implicăm în discuții și să fim harnici.

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Balanță/Ascendent în Balanță

Vei avea tendința de a prelua mai multe responsabilități decât poți duce. Nu uita că weekendul este făcut și pentru relaxare și distracție. Mai ales dacă ești liber. Dacă vei merge la serviciu, de asemenea, ar fi bine să nu încerci să controlezi chiar totul.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Te ajută să te consulți cu partenerul sau familia. Nu îți vor oferi soluțiile la problemele tale sau nu vor lua decizii pentru tine, dar măcar îți vor oferi alte perspective. O perioadă bună pentru deplasări, mutări sau participarea la evenimente unde vei purta discuții spumoase.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Îți va fi dificil să vezi jumătatea plină a paharului în unele ocazii, dar trebuie. Astfel, vei reuși să treci peste momentele în care nu ai succesul așteptat. Pe plan financiar, pot apărea numeroase tentații. Însă, dacă vei avea răbdare, nu le vei da curs.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va intra în casa a șaptea. Atenția ta va fi îndreptată către bunăstarea relațiilor. Discuțiile cu partenerul sau familia, pe alocuri inconfortabile, vor fi necesare. Chiar și când este vorba de subiecte inutile. Sau despre unele probleme mai vechi.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Sâmbătă este o zi potrivită pentru distracție, evenimente și întâlniri cu oamenii dragi. Duminică, vei prefera să acorzi timp suplimentar locuinței sau să te ocupi de unele chestiuni administrative mai vechi. Nu uita că nu poți controla trecerea timpului după bunul plac!

Pești/Ascendent în Pești

Soarele ajunge în casa a cincea, alături de Mercur și Jupiter. Te vor încânta activitățile cu copiii, discuțiile cu aceștia. De asemenea, este un weekend potrivit pentru a căuta metode prin care să alungi grijile sau anxietatea. Romantismul te poate ajuta în acest sens.