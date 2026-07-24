Horoscop 24 iulie 2026. Mercur nu mai este retrograd! Previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Mercur își oprește retrogradarea în semnul Racului. Însă, efectele retrogradării pot dura până pe 9 august. În continuare, ne este recomandat să nu ne grăbim când luăm decizii, când lansăm proiecte sau când cumpărăm produse electrocasnice.

Horoscop 24 iulie 2026 Berbec

Este una dintre acele zile în care nu trebuie să lupți cu morile de vânt. Și să încerci să îți controlezi tendințele impulsive. Reconectarea cu familia ajută.

Horoscop 24 iulie 2026 Taur

Poate că este cazul să îți faci un program mai simplu. Să eviți unele deplasări. Ai nevoie de relaxare și de timp de calitate petrecut cu oamenii dragi.

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Horoscop 24 iulie 2026 Gemeni

Mercur își oprește retrogradarea în casa banilor. Însă, tot mai trebuie să acorzi atenție zonei financiare. Vei descoperi detalii importante.

Horoscop 24 iulie 2026 Rac

Mercur își oprește retrogradarea în semnul tău. Motiv de bucurie! Îți recapeți claritatea, puterea de a lua decizii și capacitatea de a face planuri.

Horoscop 24 iulie 2026 Leu

Graba strică treaba! Mai ales când este vorba de a lua decizii majore. Așa că oferă-ți timp și pune toate întrebările înainte de a acționa.

Horoscop 24 iulie 2026 Fecioară

Vei primi vești bune din partea prietenilor. Cu unii dintre aceștia îți vei face și planuri de petrecere a timpului liber în perioada următoare.

Horoscop 24 iulie 2026 Balanță

Mercur nu mai este retrograd în casa carierei. Discuțiile cu șefii sau colegii vor fi mai pe placul tău. Și vei putea lua deciziile potrivite la locul de muncă.

Horoscop 24 iulie 2026 Scorpion

S-ar putea să lași unele nemulțumiri să îți influențeze toată ziua. Ar fi recomandabil să îți canalizezi energia spre aceste activități care contează cu adevărat.

Horoscop 24 iulie 2026 Săgetător

Propria fericire depinde în primul și primul rând de tine. După care, îți vei da seama că generozitatea are nevoie de limite clare.

Horoscop 24 iulie 2026 Capricorn

Cu siguranță, vori fi presiuni din partea apropiaților. Însă, nu le răspunde imediat. Ci dă-ți timp înainte de a spune “da” sau “nu”.

Horoscop 24 iulie 2026 Vărsător

Ziua aceasta trebuie să fie cât mai simplă cu putință! Nu are rost să vă implicați în multiple activități doar de dragul de a o face.

Horoscop 24 iulie 2026 Pești

Veți purta discuții cu partenerul sau familia despre bugetul la comun. Despre cum vă veți organiza bugetul de acum încolo.