Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni 29 iunie - 5 iulie 2026

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Urmează una dintre cele mai complicate și ofertante săptămâni, din punct de vedere astrologic. Vom avea o sumedenie de evenimente marcante într-un timp foarte scurt.

Pe 29 iunie, Mercur își începe a doua retrogradare din 2026, în semnul Racului. Exact atunci când mulți se pregătesc de vacanțe și au nevoie de liniște.

Marți, se va petrece Luna Plină din Capricorn, iar Jupiter va trece în Leu. Luna Plină este întotdeauna prilej de a încheia o etapă care nu ne mai aduce nimic bun. Iar tranzitul lui Jupiter în Leu, care va dura până la finalul lunii iulie 2027, poate fi interpretat în diverse moduri. Adică, nu ne permitem să ne uităm la Jupiter doar ca la Marele Benefic.

Iar pe 4 iulie va avea loc o conjuncție specială, între Marte și Uranus din Gemeni.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, va face o conjuncție cu Uranus. Deci urmează surprize. Vei avea o săptămână plină de revelații, idei geniale și soluții nonconformiste. Atunci când te vei ocupa de chestiunile administrative sau de acte, pot apărea mici încurcături. Intrarea lui Jupiter în casa a cincea îți va aduce un plus de motivație și dorința de a câștiga.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Taur

Jupiter se mută în casa a patra, iar Marte se va întâlni cu Uranus în casa a doua. Să începem cu veștile bune. Vei avea parte de oportunități dacă vrei să te muți, să cumperi sau să vinzi o proprietate, să renovezi sau vei găsi rezolvare la problemele familiei extinse. Iar riscurile sunt de ordin financiar, s-ar putea să iei unele decizii impulsive.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își începe retrogradarea în casa a doua. Deci pregătește-te de numeroase încurcături pe plan financiar. Sau atunci când semnezi documente sau porți negocieri. Marte se pregătește de o conjuncție cu Uranus, aspect ce îți poate aduce curaj de a te dezlănțui.

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Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Rac

Astrele sunt cu ochii pe tine! Mercur retrogradează în semnul tău. Și poate acționa pe mai multe planuri. În primul rând, îți va aduce numeroase momente în care îți vei pierde repede cumpătul. După care, te poate ajuta să repari sau să găsești rezolvare la probleme mai vechi. Dar, de amânări, întârzieri sau anulări nu vei scăpa. Jupiter intră în casa a doua. Vești bune pe plan financiar.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Leu

Ești favoritul săptămânii! Jupiter, Marele Benefic, intră în semnul tău, unde va sta până în iulie 2027. Urmează o perioadă cu oportunități și mai multâ îndrăzneală. Îți vei da seama cât de mult contează stima de sine, așa că vei începe să ți-o dezvolți. Pe plan social, vor urma multiple surprize.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, va retrograda în casa a unsprezecea. Multe dintre planurile ți se vor amâna sau bloca. Dar asta nu înseamnă că nu se vor materializa. Conjuncția Marte-Uranus din casa a zecea îți poate aduce crize sau momente de revelații din punct de vedere profesional. Dar, până la urmă, tot răul spre bine.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Balanță

Mercur retrogradează în casa a zecea. Discuțiile cu șefii sau colegii necesită prudență suplimentară din partea ta. Ai face bine să nu crezi nimic până nu vezi cu ochii tăi sau să te ferești de promisiuni. Procesele de recrutare pot fi amânate. Jupiter intră în casa a unsprezecea, alături de Venus, propria guvernatoare. Vor urma împliniri pe plan social.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Scorpion

Marte, propriul guvernator, va face o conjuncție cu Uranus în casa a opta. Pot apărea situații neprevăzute în gestionarea bugetului familiei sau a resurselor la comun. Jupiter, Marele Benefic, intră în casa a zecea. Și îți aduce multiple oportunități pe plan profesional. Unii dintre voi se vor gândi că este timpul să își schimbe statutul social.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Săgetător

Așteptai de mult timp săptămâna aceasta! Jupiter, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a noua, una care îți priește de minune. Îți va aduce oportunități legate de studii, călătorii, chestiuni juridice. Dar se va asigura și că este timpul să îți stabilești obiective mai îndrăznețe. Când vine vorba de chestiunile administrative sau treburi gospodărești, pot apărea schimbări bruște de rutină.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Capricorn

Mercur va retrograda în casa a șaptea, a relațiilor. Unele discuții cu partenerul nu vor fi pe placul tău. De data aceasta, nu mai puteți amâna sau evita unele subiecte sau probleme din trecut. Conjuncția Marte-Uranus din casa a șasea poate aduce surprize la locul de muncă. Îți vei dori mai multă independență.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Vărsător

La locul de muncă, apar multiple neînțelegeri cu colegii sau schimbări de program. Pe plan medical, îți recomand să eviți să te lași influențat de persoane neavizate. Și acum și vestea bună! Jupiter intră în casa a șaptea și te va ajuta pe plan relațional, indiferent de etapa în care te afli.

Horoscop 29 iunie - 5 iulie 2026 Pești

Jupiter, guvernatorul tău, își va începe tranzitul în casa a șasea. Unii dintre voi se zbat din cauza unor dileme. Mai ales, acelea legate de drumul profesional. Vă veți da seama că trebuie să vă schimbați modul de muncă sau că vă doriți un domeniu care să vă motiveze, unul cu mai mult sens. Însă, începe o perioadă în care atenția trebuie să pice pe stilul de viață.