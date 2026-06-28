Călin Georgescu, schimb dur de replici cu Anca Alexandrescu: "Asta e o amenințare?"

Anca Alexandrescu și Călin Georgescu au avut un schimb acid de replici în emisiunea "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea Plus.

Călin Georgescu i-a reproșat Ancăi Alexandrescu faptul că a criticat partidul AUR, care a susținut-o pentru fotoliul de primar al Bucureștiului. Replicile dintre cei doi s-au amplificat pe parcursul întregii emisiuni. Iată cum a decurs discuția:

Călin Georgescu: Ați greșit fundamental față de AUR.

Anca Alexandrescu: Da, îmi asum acest lucru.

Călin Georgescu: Păi dacă vă asumați, ar trebui să vă cereți scuze față de ei.

Anca Alexandrescu: Nu, nu-mi cer scuze.

Călin Georgescu: Bun, eu am să vă spun de ce: în campania pe care ați desfășurat-o la București cine v-a susținut?

Anca Alexandrescu: AUR, dar am fost independentă.

Călin Georgescu: V-a sprijinit partidul AUR încă o dată.

Anca Alexandrescu: Eu nu sunt proprietatea AUR, eu nu trebuie să gândesc tot timpul cum o fac ei. Am și eu propriile opinii.

Călin Georgescu: Dna. Alexandrescu, aveți opinie ca jurnalist: adică expuneți ca lumea să gândească singură, nu să dirijați totul spre o anumită poziție. Nu, dvs sunteți jurnalist. Ca cetățean sunteți în afara acestui studio. Înainte de 24 noiembrie, după câte știu, l-ați susținut pe acel ostaș care între timp a dezertat, de ostaș brav ce era. (Nicolae Ciucă-n.r.).

Anca Alexandrescu: Da, am făcut emisiune cu el. Toți ceilalți nu au venit la emisiune.

Călin Georgescu: După aceea cu Ciolacu, după aceea cu George Simion.

Anca Alexandrescu: Da, adică am făcut emisiuni cu toți, ce e rău în asta?

Călin Georgescu: Nu e vorba despre emisiuni, e vorba despre susținere directă.

Anca Alexandrescu: Nu, unde l-am susținut eu pe dl Ciucă? Am realizat o emisiune la Ateneul Român.

Călin Georgescu: Păi și aia ce înseamnă?

Anca Alexandrescu: A fost o emisiune angajată de postul Realitatea Plus, cum a fost și cu dl Simion și cu dl Ciolacu.

Călin Georgescu: Modul în care prezinți este una și modul în care ești independent este altul. Eu vă zic așa: ascultați de popor, dacă vreți să vă fie bine.

Anca Alexandrescu: Asta e o amenințare?

Călin Georgescu: Nu, este un sfat pe care vi-l dau. Știți de ce? Pentru că este bine să înțelegem ceea ce a trebuit să facem în România doar pentru chestiuni de ordin material.

Anca Alexandrescu: Față de dvs am fost vreodată incorectă?

Călin Georgescu: Eu vă spun un lucru: tot acest episod s-a întâmplat odată cu sprijinul poporului. Înainte de 24 nov 2024 nu era așa ceva. Eu nu aveam această susținere nici din partea dvs nici din partea altora.

Anca Alexandrescu: De câte ori ați fost la mine în emisiune înainte de nov 2024?

Călin Georgescu: Eu vă spun precis, e o chestiune de idee precisă, de caracter.

Anca Alexandrescu: Ce vreți să sugerați în această seară, că nu am caracter? Vreau să spuneți clar, dle Georgescu.

Călin Georgescu: Eu am fost foarte clar. Când ați fost în campania de la București v-a susținut partidul AUR?

Anca Alexandrescu: Da și nu am nicio obligație față de ei.

Călin Georgescu: Dvs ați spus-o, nu am spus-o eu. Asta nu înseamnă că imediat după aceea îți schimbi poziția.

Anca Alexandrescu: Dar nu am schimbat-o imediat după aceea, nu este adevărat. (...) Dar Realitatea PLUS v-a susținut pe dumneavoastră până acum?

Călin Georgescu: Eu știu ceva: este un rating foarte bun.

Anca Alexandrescu: Adică susțineți că am făcut-o pentru rating?

Călin Georgescu: Nu, eu am spus doar atât: este un rating foarte bun. Eu nu pot să spun decât că-mi slujesc poporul.