Cernavodă, petrecere de 1,4 milioane de lei în plină criză energetică. Elena Cristian, dezvăluiri: Guvernul ar fi știut încă din mai că sunt probleme

Concert în Cernavodă/ 2026

Elena Cristian, analist DC Business, susține că există informații pe surse potrivit cărora Guvernul ar fi fost informat încă din luna mai despre problemele de la Cernavodă.

În contextul crizei energetice și al problemelor care afectează funcționarea Reactorului 2 de la Cernavodă, primarul orașului a găsit oportunitatea perfectă de a-l sfida pe Ilie Bolojan și cerințele sale. Cernavodă găzduiește în această perioadă "Zilele orașului", timp de 7 zile, cu show-uri de lumini și muzică și mai multe concerte. Primăria a alocat un buget de 1,4 milioane de lei pentru eveniment. Subiectul a fost comentat de Elena Cristian, analist DC Business, într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Cristina Șincai.

"Mi se pare incredibil cum ni se cere să facem economie la curent și fix la Cernavodă se întâmplă așa ceva"

"M-am uitat după reacția conducerii PNL cu privire la ceea ce se întâmplă la Cernavodă. Nu am văzut nimic. Nu am văzut ca acest primar să fie chemat și întrebat de ce a făcut această chestiune. Nouă ni se spune să nu mai spălăm începând cu ora 20:00, să nu mai dăm drumul la aerul condiționat, să închidem luminile și așa mai departe. Toate acestea sunt cerute de Ilie Bolojan, șeful domnului primar, care este și ministrul Energiei. Nu mi se pare corect. Cred că oamenii din oraș puteau trăi și fără acel festival de 7 zile. Putea fi amânat acest eveniment, pentru că zilele orașului sunt și la anul. Nu sunt doar o dată în viață.

Deci, asta chiar este o chestiune care te înfurie, pur și simplu fără să te gândești la altceva. Mi se pare incredibil cum ni se cere să facem economie la curent și fix la Cernavodă se întâmplă așa ceva. Nu poți să ceri marilor consumatori să oprească producția. M-am uitat acum pe câteva cifre care mi se par foarte grave. Un minut de oprire ne costă 10.000 de dolari. Un singur minut. În metalurgie și rafinării, 24 de ore înseamnă o pierdere de 3 milioane de dolari. Vorbim despre sume foarte mari care se pierd și despre lipsa unei strategii. Eu am informații pe surse. Sper ca în perioada următoare, poate chiar azi sau mâine, să putem să dăm aceste informații după ce intrăm în posesia unor documente. Se pare că acest guvern a fost informat în mai de către companiile de profil că la Cernavodă sunt probleme și că, dacă nu se vor lua măsuri, se va ajunge la închiderea Reactorului 2. Sunt documente semnate, trimise la guvern și cred că cineva ar trebui să facă o anchetă în acest sens și să ne explice de ce am ajuns în această situație", a punctat Elena Cristian.

Cernavodă îl sfidează pe Bolojan! O săptămână de mega petreceri cu Bogdan de la Ploiești și alții. Evenimentul se numește „Energia ne adună”

La finalul evenimentelor, pe 15 august, se va desfășura un spectacol de artificii, cu o durată de minim 10 minute, cu focuri multicolore, de diferite forme şi jocuri şi un spectacol cu jocuri de lasere de diferite forme şi culori, în paralel cu animație grafica 3D proiectate pe un ecran gigant de minimum 8 metri amplasat pe scenă, cu o durată minimă de 10 minute. Tot în cadrul acestui moment, prestatorul va asigura 4 maşini de fum, 4 tunuri cu flăcări, 6 sparkulare, 2 tunuri gigant de confetti. Culmea este că evenimentul se numește... „Energia ne adună”.

”Energia ne adună” a început în 10 august, iar astăzi și-n zilele următoare va avea următorul program, conform agendei oficiale a evenimentului:

12 august 2026, între orele 20:00-24:00, vor interpreta Eugenia Nicolae, Johnny Romano, Pia Ioana, Diana Matei și Taraful Cleante.

13 august 2026, între orele 20:00-24:00, vor interpreta Diana Sârbu, Bibi, Gică Coadă cu Steaua di Vreari, Carmen Chindriș şi Taraful Rutenilor.

14 august 2026, între orele 20:00-24:00, vor interpreta Oana Radu, Ami, Camelia Tudor şi Simphony Band, Feli.

15 august 2026, între orele 20:00-24:00, vor interpreta Amna &Band, Nouă-Unșpe, Elena Gheorghe, Ștefan Bănică Junior.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă a luat măsuri de reducere a consumului în locuința proprie, în orele de vârf.

„În general, ajung foarte târziu, undeva pe la 22.00-23.00 și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a zis Ilie Bolojan.

România are un deficit important de energie seara, între orele 19:00 și 23:00, pe care îl acoperă din importuri, însă și pe acest segment există o presiune importantă pentru că în întreaga regiune se înregistrează un deficit de energie de peste 4.000 de megawați, a zis premierul.

Cine este Liviu Cristian Negoiță, primarul orașului Cernavodă

Liviu Cristian Negoiță este primarul orașului Cernavodă. El a revenit oficial în funcție în luna mai, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație și l-a achitat definitiv, anulând o sentință din ianuarie 2026. Atunci, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanța la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în formă continuată. A fost acuzat de procurorii DNA că a plătit timp de mai mulţi ani, fără bază legală, suma de 9,3 milioane de lei în folosul unui club sportiv. Membru PNL, Liviu Cristian Negoiţă a fost ales primar al oraşului Cernavodă în 2016 şi se afla la cel de-al treilea mandat.

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