Victor Negrescu cere activarea mecanismelor europene pentru sprijinirea României în contextul crizei energetice

Victor Negrescu-Sursa Foto: Agerpres

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că a solicitat Comisiei Europene convocarea de urgență a mecanismelor europene de coordonare în domeniul energiei, în contextul situației generate de seceta severă și de nivelul scăzut al Dunării.

Potrivit eurodeputatului, sunt necesare măsuri rapide și sprijin tehnic și financiar din partea Uniunii Europene pentru a limita efectele asupra securității energetice și a prețurilor la energie.

"Am solicitat oficial Comisiei Europene o coordonare europeană de urgență pentru protejarea consumatorilor și a economiei României în contextul situației energetice generate de seceta severă și de debitele extrem de scăzute ale Dunării.

Efectele directe asupra securității energetice, asupra prețurilor plătite de cetățeni și asupra competitivității economiei necesită inclusiv o acțiune rapidă, coordonată la nivel european și soluții pragmatice ce beneficiază de suportul tehnic și financiar al UE", a scris Victor Negrescu pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Situație hilară în România. Chirieac: Nu-l lasă statul, dacă vă vine să credeți / video

Ce a solicitat Comisiei Europene

Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice, o evaluare comună a riscurilor și măsuri coordonate la nivel european, dar și sprijin concret pentru România.

"Prin întrebarea prioritară adresată Comisiei Europene, am solicitat, având în vedere mecanismele prevăzute de Regulamentul UE 2019/941:

• convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice, în contextul mecanismelor de alertă și coordonare prevăzute la articolul 14 din Regulamentul UE 2019/941;

• evaluarea comună a riscurilor și coordonarea măsurilor la nivel european;

• sprijin concret pentru România, inclusiv prin mecanismele europene de asistență între statele membre prevăzute la articolul 15, precum și identificarea unor soluții temporare pentru asigurarea continuității alimentării cu energie, cu respectarea condițiilor de securitate operațională prevăzute la articolul 16, fără a abandona obiectivele asumate de România", a transmis eurodeputatul.

VEZI ȘI: Bolojan le mulțumește românilor pentru că au răspuns apelului său: Constat o reducere a consumului de energie în orele de seară

"Uniunea Europeană are mecanisme pentru a sprijini statele membre"

Eurodeputatul a explicat că Uniunea Europeană are mecanisme pentru sprijinirea statelor aflate în situații excepționale, însă acestea trebuie activate.

Victor Negrescu a transmis că va continua să promoveze măsuri la nivel european pentru protejarea cetățenilor, a IMM-urilor și a economiei României pentru prevenirea agravării crizei energetice.

"Uniunea Europeană are mecanisme pentru a sprijini statele membre care se confruntă cu situații excepționale, dar acestea trebuie activate. Prioritatea noastră trebuie să fie protejarea cetățenilor, a IMM-urilor și a industriei, evitând noi creșteri ale prețurilor la energie.

Voi continua să folosesc toate instrumentele parlamentare europene pentru a apăra interesele României și pentru a găsi soluții concrete care să împiedice agravarea actualei situații și transformarea ei într-o criză energetică de amploare", a mai scris Victor Negrescu pe pagina de Facebook.