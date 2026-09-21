Siegfried Mureșan vrea voturi de la PSD, dar nu l-a contactat pe liderul partidului. Sorin Grindeanu: M-a sunat, în schimb, Ilie Bolojan

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 21 septembrie, că nu a fost contactat până acum de premierul desemnat, Siegfried Mureşan, deși acesta spune în spațiul public că și-ar dori susținerea social-democraților în Parlament.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 21 septembrie, că nu a fost contactat până acum de premierul desemnat, Siegfried Mureşan, în schimb preşedintele PNL, Ilie Bolojan, l-a sunat.

Grindeanu a făcut aceste declarații după ce a fost întrebat dacă de joi şi până astăzi a avut vreo discuţie cu premierul desemnat, Siegfried Mureşan.

"În mod normal, trebuia să mă caute domnia sa, cred, dacă ar fi vrut voturile de la noi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. (...) Sigur că mă aşteptam să fiu sunat. Aşa cred că era politicos dacă vrei voturile PSD, mai ales ştiind, eu am anunţat de joi seara, cred, că noi azi o să avem o şedinţă. Măcar din politeţe, dacă vrei voturile PSD, puteai să mă contactezi, puteai să transmiţi un mesaj, să fie ceva de acest tip", a spus acesta într-o conferinţă de presă, la sediul central al PSD.

Sorin Grindeanu: M-a sunat, în schimb, Ilie Bolojan. M-a întrebat dacă săptămâna asta ne putem întâlni

Sorin Grindeanu a afirmat că, în schimb, l-a căutat Ilie Bolojan, președinte al PNL și premier interimar, întrebându-l dacă se pot întâlni.

"M-a sunat, în schimb, şi m-a căutat Ilie Bolojan. (...) M-a întrebat dacă săptămâna asta ne putem întâlni. Sigur. De-aia v-am spus că e Guvernul Bolojan 2.0. (...) Nu am stabilit (când va fi întâlnirea - n.r.). Nici nu ştiu de ce vrea să ne întâlnim", a afirmat acesta.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin după ce luni, premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a declarat într-un interviu că "testul adevărului îl va da PSD", care va trebui să decidă dacă vrea un Guvern proeuropean sau dacă se află într-un "parteneriat consolidat" cu AUR. De asta va depinde trecerea Guvernului, a subliniat Mureşan.

Grindeanu: Mureşan să depună mandatul; ori intrăm în procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă desemnare

Totodată, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat, Siegfried Mureşan, să îşi depună mandatul pentru a se intra într-o altă procedură, fie alegeri anticipate, fie preşedintele Nicuşor Dan să desemneze alt candidat de prim-ministru.

"România are nevoie de rectificare (bugetară). România are rapid nevoie de un Guvern care să schimbe direcţia ţării. De aceea, îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureşan, dacă nu doreşte să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-şi depună mandatul. Noi nu îl votăm. Ca să se poată intra în altceva, să se poate intra într-o abordare corectă, să se poată intra pe o altă linie. Dacă doreşte voturi din altă parte, evident că poate să existe majorităţi în Parlament şi fără PSD. Dacă nu, ar fi simplu să-şi depună mandatul. Repede", a declarat Grindeanu, transmite Agerpres.

El a subliniat că PSD a votat o moţiune de cenzură pentru a schimba direcţia "greşită" în care mergea România.

"Nu îmi doresc să vină un Guvern care să continue să meargă pe aceeaşi direcţie greşită, că altfel nu îl mai dădeam jos pe Bolojan. Aşa că de aici apelul meu de mai devreme, să nu pierdem timpul. Mureşan să-şi depună mandatul. Ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către preşedinte. Nu poţi să te aştepţi de la noi să votăm un Guvern care îşi propune să meargă pe aceeaşi linie greşită pe care a mers Ilie Bolojan care a sărăcit românii. Păi cum să facem lucrul ăsta? Aici nu e vorba de chestiuni personale, despre cum îl cheamă, că-i cu Siegfried, că-i Ilie, că e Vasile. Aici e modul în care a gestionat cineva Guvernul, iar acel mod în care a condus România e unul prost şi simţim cu toţii. Să vii tu acum şi să spui, domnule, eu vreau să continui în aceeaşi linie şi să vrei voturile PSD. Nu vă supăraţi pe mine, dar ar însemna ca tot ceea ce am făcut noi în această perioadă, consultând membrii de partid, făcând acest proces intern, care a fost înaintea acelui vot, să aruncăm în aer", a explicat liderul PSD.

Siegfried Mureşan, după ce Grindeanu a anunțat că PSD a decis să nu îl susțină

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat (PSD) a decis luni să nu susţină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat. Ulterior, Siegfried Mureşan a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook.

"Înainte să vadă programul nostru de guvernare și înainte să existe un dialog pe prioritățile României, conducerea PSD a transmis deja membrilor săi de partid să nu susțină guvernul pe care îl propunem. Prin acest mesaj, actuala conducere a partidului transmite că nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm. Prioritățile noastre de guvernare au un scop final clar, pe care, în mod normal, și PSD ar trebui să îl susțină: creșterea sustenabilă, pe termen lung, a nivelului de trai al românilor.

Pentru aceasta, programul de guvernare la care lucrăm în aceste zile va cuprinde:

măsuri pentru reformarea companiilor de stat, astfel încât acestea să aducă beneficii oamenilor, nu să consume banii românilor pentru finanțarea sinecurilor de partid;

o administrație publică puternică și eficientă, care să ofere servicii publice la standarde europene;

o guvernare predictibilă, profesionistă, bazată pe reguli clare, fără schimbări de pe o zi pe alta, dictate de interesele partidelor;

utilizarea responsabilă a banului public, pentru a avea resursele necesare cu care să finanțăm creșterea nivelului de trai al oamenilor;

întărirea securității, fiindcă putem garanta bunăstarea românilor doar dacă aceștia se simt, înainte de toate, în siguranță. La fel, investitorii vin în țara noastră doar dacă aceasta este sigură și stabilă;

o voce puternică pe plan european, fiindcă marile provocări cu care ne confruntăm – apărarea și securitatea, ascensiunea inteligenței artificiale, competitivitatea și combaterea schimbărilor climatice – vor putea fi soluționate doar la nivel european. Niciun stat european nu poate să gestioneze singur aceste provocări. Iar deciziile europene pe aceste priorități pot fi influențate în interesul României doar dacă avem un guvern capabil să-și impună punctul de vedere în Europa.

Nu mai avem timp de pierdut. România are nevoie de un guvern. PSD are de ales:

susține acest guvern, ceea ce va duce la deblocarea crizei politice în mai puțin de o săptămână.

respinge guvernul și prelungește pe perioadă nedeterminată criza pe care a declanșat-o acum 5 luni printr-o moțiune de cenzură", a scris Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Precizăm că decretul lui Nicușor Dan privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier a fost publicat în Monitorul Oficial, luni, 21 septembrie.