UPDATE: Reacția PNL / PSD a decis să nu susţină Guvernul Siegfried Mureşan. Sorin Grindeanu: Unii vor să rămână blocați în cămară. Să aprindă lumina!

Președintele PSD, Sorin Grindeanu (s) și premierul Ilie Bolojan (d). Colaj DCNews, sursa foto: Agerpres

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat (PSD) a decis luni să nu susţină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureşan.

UPDATE: Partidul Național Liberal (PNL) a avut o primă reacție, după ce PSD a decis să nu susțină Guvernul Siegfried Mureșan:

"Conducerea PSD a hotărât adâncirea și prelungirea crizei politice Partidul Național Liberal constată că liderii PSD au hotărât adâncirea și prelungirea crizei politice, cu riscuri pentru România, prin decizia de a nu susține un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan pe baza unor argumente manipulatoare și, parțial, mincinoase.

Timp de peste patru luni de zile, conducerea PSD s-a dovedit incapabilă de a găsi o rezolvare la criza pe care a declanșat-o, iar acum impune parlamentarilor social-democrați să respingă o soluție corectă pentru țară, decisă de președintele României. Dacă era de bună-credință si preocupat de interesul țării, PSD ar fi trebuit să ia o decizie privind învestirea unui guvern Mureșan doar după analizarea programului de guvernare, a echipei propuse de premierul desemnat și a soluțiilor concrete pentru problemele cu care se confruntă țara noastră. România traversează o perioadă dificilă, iar prelungirea incertitudinii politice comportă riscuri în plus", a transmis PNL.

"PSD asuma riscul degradării ratingului de țară"

"Rectificarea bugetară, proiectul de buget pentru 2027, evoluția prețurilor la energie, continuarea absorbției fondurilor europene și situația de securitate regională sunt teme care necesită un Executiv cu puteri depline. De asemenea, prin respingerea unui nou guvern cu argumente populiste, deci prin prelungirea crizei și promisiunea revenirii la politicile iresponsabile din anii trecuți, PSD asuma riscul degradării ratingului de țară.

În aceste condiții, PNL consideră că toate partidele parlamentare responsabile au obligația de a analiza atent programul și componența Guvernului propus, precum și consecințele prelungirii crizei, înainte de a lua o decizie definitivă asupra votului de învestitură. PNL susține demersurile premierului desemnat de a prezenta în termenul constituțional programul de guvernare și lista miniștrilor", a mai transmis PNL.

_______________________________________

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a declarat că această recomandare, de a nu susţine Guvernul Mureşan, va fi înaintată Consiliului Politic Naţional, care este forul statutar din acest punct de vedere.

"Astăzi, decizia a fost în unanimitate ca recomandarea să fie aceasta - de a nu vota "Guvernul Bolojan 2.0", a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

"PSD a spus şi la Sinaia, în urmă cu trei săptămâni: votează doar un guvern din care face parte. Spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor şi a economiei româneşti. Românii nu mai suportă taxe crescute, preţuri mari şi concedieri pe bandă rulantă. Unii, din ceea ce am văzut, vor să rămână blocaţi în cămară. Să aprindă lumina, atunci!

Să vedem ce a rămas în cămară, după un an şi jumătate cu Bolojan la putere:

România are cea mai mare cădere economică din ltimii cinci ani şi jumătate. România are cea mai mare inflaţie din ultimii trei ani. Din aprilie 2023 încoace. În economie s-au pierdut cele mai mule locuri de muncă din ultimii 15 ani. Cam 70.000, la nivel efectiv al salariaţilor. Avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectați sunt pensionari. Avem ce avem cea mai puternică prăbușire a consumului din Uniunea Europeană, chiar din Europa. Avem cea mai mare cădere a producției industriale din Uniunea Europeană - minus 6,3%. Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investițiilor străine directe din ultimii 15 ani - cu aproape 600 de milioane de euro mai puțin decât în trimestrul doi al anului 2025. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări la prețul energiei electrice și la combustibil - peste 10 lei și motorina peste 11 lei", a spus președintele PSD.

"Nu își dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust"

"PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureșan, inclusiv în această dimineață, a anunțat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea, PSD nu îl poate vota. Noi și peste 80% dintre români nu avem încredere că sub falsul da drapel al reformei nu vor fi făcute noi tăieri.

Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan în aceste zile demonstrează că, nici măcar din punctul nostru de vedere, nu își dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele și pe răbdarea tuturor românilor.

În loc de atacuri la PSD - parte dintre ele văzându-le chiar în această dimineață, înainte de a începe noi ședința - și de dorința de a continua politicile lui Bolojan, m-aș fi așteptat de la domnul Mureșan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget și de ce au mutat banii din ultimul trimestru al anului pentru a acoperi trimestrul trei.

Aș fi vrut să văd din partea domnului Mureșan, în loc de veșnicele înjurături la adresa PSD-ului, care e planul domniei sale pentru rectificare sau care e viziunea pentru bugetul pe 2027. N-am văzut nimic din această perspectivă. Eu cred că nu doar noi ne-am fi așteptat la aceste lucruri, ci toți românii", a punctat Sorin Grindeanu.

Declarația sa vine după ce Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit astăzi, la ora 11:00, pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul PSD anunțase joi convocarea ședinței, în urma deciziei președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe europarlamentar.

Siegfried Mureșan își pregătește programul de guvernare

Tot astăzi, înainte ca PSD să anunțe decizia de a nu susține Guvernul Mureșan, premierul desemnat a declarat că PNL, USR și UDMR au început să lucreze la programul de guvernare, pe care intenționează să îl prezinte în această săptămână.

Mureșan spune că are deja pregătit un program de guvernare încă din primăvară, însă acesta trebuie actualizat. Premierul desemnat a anunțat că va prezenta principalele elemente ale programului în prima parte a acestei săptămâni, cel mai probabil marți.