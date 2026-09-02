Cele trei mari priorități ale viitorului Guvern, prezentate de Remus Pricopie: PNRR-ul trebuie să fie pe primul loc / video

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, revine la DC NEWS. Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Prof. univ. dr. Remus Pricopie a prezentat cele trei mari priorități pe care trebuie să le aibă viitorul guvern.

Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Educației în guvernele conduse de Victor Ponta, a vorbit despre prioritățile noului Guvern și a explicat că PNRR-ul și legea salarizării trebuie să se afle printre principalele obiective. Acesta a spus că România poate crește gradul de absorbție a fondurilor de la 64% la 70% prin negocieri serioase cu Bruxelles-ul.

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„După părerea mea, noul Guvern trebuie să aibă alte priorități. Corecțiile să fie pe locul 5-6-7 și am să spun care sunt aceste priorități.

31 august nu înseamnă încheierea PNRR-ului, înseamnă încheierea perioadei în care poți derula activități în interiorul proiectelor respective. Statul român are la dispoziție luna septembrie numai pentru depunerea ultimei cereri pentru rambursare și apoi ai octombrie, noiembrie, decembrie, depinde cât durează negocierile pentru a clarifica anumite lucruri.

În aceste clarificări intră inclusiv legea salarizării. Repet! Nu ne ține nimeni să stăm pe loc. Noi ar trebui să mergem mai departe cu legea salarizării și când o ai gata - nu pe promisiuni, că până acum am avut promisiuni – o pui pe masă.

Eu aș pune PNRR-ul pe primul rând pentru Guvern. Acest procent de 64% se poate crește, se poate duce spre un 70% dacă știi să negociezi și dacă ești serios. Dacă nu ești serios, nu te ascultă nimeni, nu stai de vorba cu nimeni la Bruxelles. În acest pachet aș introduce și legea salarizării”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.

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A doua prioritate: negocierile pentru bugetul Uniunii Europene 2027-2034

A doua prioritate menționată de prof. univ. dr. Remus Pricopie este reprezentată de negocierile pentru bugetul Uniunii Europene 2027-2034.

Acesta a spus că România trebuie să negocieze serios pentru a obține cât mai multe fonduri europene, în special pentru agricultură.

„Al doilea lucru care este foarte important: negocierile pentru bugetul Uniunii Europene 2027-2034. Negocierile sunt începute de aproape nouă luni de zile. Ați auzit ceva? Ați auzit vreo preocupare la nivelul politicienilor români? Și mai este un aspect. Deși sondajele nu reflectă acest lucru, România a avut o creștere economică, în ultimii 20 de ani, absolut spectaculoasă.

Prin urmare, noi nu ne mai calificăm pentru toate tipurile de fonduri europene pentru că nu mai suntem o țară care să aibă un PIB foarte jos, așa cum era acum 20 de ani. De aici încolo noi trebuie să avem inteligență și seriozitatea necesare pentru a ști să extragem bani, pentru că sunt mai multe tipuri de fonduri.

Un fond important, care nu e important pentru toate țările, este cel asociat Politicii Agricole Comune. România este o țară cu o suprafață mare și cu o agricultură care încă are potențial de creștere și de a extrage fonduri europene de acolo. Franța, Grecia, care nu are cele mai bune terenuri agricole, s-au bătut pentru aceste politici și, în final, pe bugetul total, dacă ai un miliard în plus pe agricultură, de exemplu, contează”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.

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„A treia prioritate a Guvernului trebuie să fie relansarea economică”

A treia prioritate menționată de prof. univ. dr. Remus Pricopie este relansarea economică. Acesta a avertizat că alegerile parlamentare anticipate ar putea afecta economia și a atras atenția asupra componentei sociale, în special a sprijinului pentru copii, tineri și vârstnici.

„A treia prioritate a Guvernului trebuie să fie relansarea economică. Toți experții spun că ar fi posibil ca anul viitor să avem totuși o creștere peste 2%, să nu folosesc cifra 3. 2% înseamnă ceva, față de 0%”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.

„Mi-e teamă că va fi creștere negativă anul ăsta”, a spus Bogdan Chirieac.

„Dacă noi ne ducem pe direcții greșite de tipul: alegeri parlamentare anticipate 7-8-9 luni, ratăm și 2026, ratăm și 2027 din perspectiva economică. Nu va sta nimeni să muncească, să se ocupe de relansare economică.

Componenta socială este importantă. Apropo de bursele sociale, avem copii în această țară care nu pot trăi fără acea bursă. Mică, așa cum e, contează. Nu numai că nu pot trăi, dar acea bursă socială reprezintă stimulentul pentru a merge în continuare la școală.

Așa cum avem tineri, avem și bătrâni. (...) Trebuie să ne uităm și la această componentă socială pentru că asta înseamnă statul modern”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie la DC News.