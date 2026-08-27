Nicușor Dan: Cred că toată lumea realizează că e o urgență să avem un premier. La 1 septembrie vom avea o nouă consultare cu partidele

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat noi consultări cu partidele, pe 1 septembrie, pentru posibila desemnare a unui premier.

Au trecut aproape 4 luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură, iar Parlamentul nu a investit încă un nou cabinet executiv. Preşedintele Nicuşor Dan i-a nominalizat până acum pe Eugen Tomac, care s-a retras înainte de a cere votul Parlamentului, şi pe Adrian Veştea, care nu a primit votul de investitură.

"Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3-4 luni, când a fost, ca să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul. După cele două nominalizări, am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare, şi atunci inclusiv din perspectiva agenţiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie "al treilea Guvern nu a fost investit în România", sau al patrulea. Ăsta a fost motivul pentru care în lunile iulie-august, în afară de discuţiile permanente cu partidele politice, nu am făcut o desemnare.

Acum, imediat la 1 septembrie vom avea o nouă consultare, să vedem dacă formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabil. Cred că este o urgenţă. Cred că toată lumea realizează că este o urgenţă să avem Guvern, numai că este această menţiune pe care am făcut-o, că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat", a declarat Nicuşor Dan.

Varianta probabilă, Guvern cu miniştri politici

Preşedintele a spus că un cabinet cu miniştri tehnocraţi nu are mari şanse de reuşită, astfel că cel mai probabil Guvernul viitor va avea miniştri politici. În ceea ce priveşte numele premierului, Nicuşor Dan a dat de înţeles că acesta ar putea fi tehnocrat sau independent politic.

"Sunt multe ipoteze de lucru, pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuţii cu toate părţile. Dar înainte să venim cu nominalizare de premier, nu cred că e util să facem discuţia asta în spaţiul public. În acest moment, nu văd susţinere pentru un Guvern cu miniştri tehnocraţi. Este mult mai probabil un Guvern cu miniştri politici. Despre prim-ministru, mai vedem!", a declarat Nicuşor Dan.

Teama de alegeri anticipate: "Cred că pe ideea asta se poate merge"

"Dacă mai există o șansă, fie ea cât de mică, să se formeze un nou guvern, aceasta este la Sorin Grindeanu. Toate părțile, sau mai bine zis două grupări politice, PNL și USR, care se transformă încet și sigur într-o singură grupare, o grupare progresistă, că PNL-ul e userizat, nu vor vota un guvern cu Grindeanu. Nici AUR nu va vota un guvern Grindeanu. În același timp, toate celelalte grupuri din Parlament ar fi tentate să voteze, pentru că altfel se deschide calea spre alegerile anticipate. Cred că pe ideea asta se poate merge. În plus, trebuie negociat cu Victor Ponta care are grupul Uniți pentru România, dar și alții. Să vedem ce face PACE - Întâi România de la Senat. Tot parlamentari sunt și ei. Voturi care vor conta le au și ei. Ce a mai rămas din SOS și POT poate fi de asemenea abordat", a declarat recent Bogdan Chirieac.

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