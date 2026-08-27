Încep negocierile la Cotroceni pentru viitorul Guvern. Bogdan Chirieac: Șansa este la Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Formarea unui nou Guvern ar putea intra în linie dreaptă săptămâna viitoare, când sunt așteptate negocieri decisive la Palatul Cotroceni. Analistul Bogdan Chirieac a comentat ultimele evoluții de pe scena politică.

Săptămâna viitoare ar putea începe la Palatul Cotroceni negocierile pentru formarea viitorului Guvern. În acest scenariu, numele lui Sorin Grindeanu, liderul PSD, apare în calculele politice drept una dintre variantele cu cele mai mari șanse de a obține cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului. Subiectul și ultimele evoluții de pe scena politică au fost comentate de analistul politic DCNews Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

Teama de alegeri anticipate: "Cred că pe ideea asta se poate merge"

"Dacă mai există o șansă, fie ea cât de mică, să se formeze un nou guvern, aceasta este la Sorin Grindeanu. Toate părțile, sau mai bine zis două grupări politice, PNL și USR, care se transformă încet și sigur într-o singură grupare, o grupare progresistă, că PNL-ul e userizat, nu vor vota un guvern cu Grindeanu. Nici AUR nu va vota un guvern Grindeanu. În același timp, toate celelalte grupuri din Parlament ar fi tentate să voteze, pentru că altfel se deschide calea spre alegerile anticipate. Cred că pe ideea asta se poate merge. În plus, trebuie negociat cu Victor Ponta care are grupul Uniți pentru România, dar și alții. Să vedem ce face PACE - Întâi România de la Senat. Tot parlamentari sunt și ei. Voturi care vor conta le au și ei. Ce a mai rămas din SOS și POT poate fi de asemenea abordat.

UDMR, prins în vâltoarea internațională. Va juca în funcție de aceasta

Într-un final, trebuie să vedem ce va face UDMR-ul. E foarte important și poate avea un rol decisiv. Ei sunt prinși în vâltoarea internațională cu Partidul Popular European, cu Manfred Weber, cu schimbările de la Budapesta, și ar putea fi suciți de plecarea lui Dominic Fritz. UDMR nu are o problemă, el va juca în funcție de poziționările pe planul internațional. Dominic Fritz rămâne locotenentul lui Ilie Bolojan. În plus, gândiți-vă că Ilie Bolojan ar putea să aibă un interes să treacă în opoziție în acest moment. După ce termină PNRR-ul, după ce ne arată cât de reformist a fost el, câte a făcut pentru țară, se va pregăti de prezidențiale. Grindeanu este singura șansă pentru a trece un guvern în acest moment", a concluzionat Bogdan Chirieac.

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