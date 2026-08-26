Culisele vizitei șefului CIA la Moscova: Dan Dungaciu dezvăluie un detaliu scăpat din vedere în România / video

Foto: Agerpres

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită surpriză la Moscova, deplasare ce a stârnit speculații despre avertismente transmise Rusiei sau eventuale schimburi de deținuți. Analistul politic Bogdan Chirieac și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, au analizat la DC News culisele acestei deplasări neașteptate și implicațiile pentru securitatea regiunii.

John Ratcliffe, directorul CIA, a efectuat marți o vizită surpriză de câteva ore la Moscova. Deplasarea învăluită inițială în mister a venit pe fondul speculațiilor privind un posibil schimb de deținuți și grațierea americanului Charles Zimmerman. Ulterior, Wall Street Journal (WSJ) a scris că SUA dețin informații potrivit cărora Moscova ar putea testa hotărârea NATO, iar vizita lui Ratcliffe ar fi putut avea inclusiv rolul de a transmite Rusiei un avertisment.

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Vizita surpriză a șefului CIA la Moscova și ipoteza unui război hibrid în România

Subiectul atât de intens dezbătut în ultimele 24 de ore a fost ridicat de Bogdan Chirieac și în interviul cu profesorul Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, de la DC News. Analistul politic a citat știrea apărută în WSJ și a amintit de numeroasele fragmente de drone care au ajuns în România, inclusiv de drona maritimă ucraineană care a explodat în Portul Constanța.

„Vi se par parte a acestui război hibrid? Considerați că suntem țintă pentru Federația Rusă?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Noi nu știm de ce a mers șeful CIA la Moscova. Nu știm dacă s-au întâlnit pentru schimb de prizonieri, pentru schimb de spioni sau pentru a se transmite niște semnale ... Nu știm!“, a spus Dan Dungaciu.

Schimbarea de abordare a SUA privind Ucraina: Comunicatul transmis de Marco Rubio

Prim-vicepreședintele AUR a amintit de faptul că vizita șefului CIA, John Ratcliffe a venit „după ce Departamentul de Stat a dat un comunicat cu ocazia zilei de 24 august, Ziua Națională a Ucrainei“.

„Presa românească, în majoritate, nu a publicat acel comunicat al lui Marco Rubio, șeful politicii externe americane. În acel comunicat nu se menționează nici integritatea teritorială a Ucrainei, nici garanțiile de securitate ale Ucrainei, ci doar se spune că Ucraina trebuie să fie un stat democratic și suveran“, a spus Dan Dungaciu.

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Șeful CIA, John Ratcliffe / Foto: Agerpres

Divergențele dintre strategia SUA și poziția României privind integritatea Ucrainei

Potrivit prim-vicepreședintelui AUR, mesajul transmis de americanii cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei este diferit de mesajul transmis de România și de Uniunea Europeană.

„Noi mergem pe aceeași narațiune, reconfirmată în comunicatul președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia Ucraina trebuie să redevină o țară „independentă, suverană și integrală teritorial“. Integritatea teritorială a Ucrainei este teoria victoriei pe care noi ne-am asumat-o atât în declarația de la Kiev, cât și în B9. Americanii nu gândesc așa“, a mai precizat Dan Dungaciu. El a mai adăugat că „vizita șefului CIA, John Ratcliffe la Moscova trebuie privită din perspectiva“ noii raportări a Statelor Unite ale Americii la Ucraina.

„Situația e complicată. Altfel, nu s-ar fi deplasat și nu s-ar fi făcut publică această întâlnire, fiindcă șeful CIA putea să fie la Moscova și să afle doar Vladimir Putin și înalții oficiali din FSB. Faptul că au comunicat oficial ne permite nouă să facem orice fel de speculații și să ne și îngrijorăm un pic“, a mai adăugat Bogdan Chirieac.