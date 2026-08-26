Andrew Tate nu deținea mașinile de lux și iahtul prezentate online. Avocații săi susțin că și-a exagerat averea

Imagine cu Andrew (d) și Tristan Tate (s). Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Influencerul Andrew Tate s-ar fi folosit de imaginea unui stil de viață opulent pentru a atrage atenția și a genera venituri, susțin avocații săi. Aceștia au spus că mașinile de lux și iahtul prezentate frecvent pe rețelele de socializare nu îi aparțineau, ci erau închiriate.

Influencerul britanic Andrew Tate se prezintă pe rețelele de socializare drept „extrem de bogat”, însă nu deținea mașinile de lux și iahtul prezentate pe conturile sale din mediul online și și-ar fi exagerat stilul de viață pentru a atrage atenția, susțin avocații săi, potrivit BBC.

Tate și fratele său, Tristan, sunt în prezent reținuți într-o închisoare din Florida, SUA, dar încearcă să fie eliberați pe cauțiune în timp ce așteaptă rezultatul procedurilor de extrădare.

Cei doi au fost arestați luna trecută, după ce procurorii britanici au anunțat noi acuzații împotriva lor, inclusiv acuzații privind infracțiuni sexuale. Ambii neagă acuzațiile.

Procurorii au susținut că frații Tate prezintă un pericol de sustragere de la justiție, invocând declarațiile lor anterioare privind averea și influența de care dispun, precum și presupusa utilizare a mai multor identități pentru a evita autoritățile.

Avocații spun că stilul de viață afișat de Andrew Tate este „un rol”

Într-un document juridic depus la instanță, reprezentanții legali ai fraților au afirmat că modelul lor de afaceri „depinde de atenția online”.

„Caracterul scandalos al postărilor lor și al celor despre ei este esențial. Cu cât postarea este mai hiperbolică și mai ieșită din comun, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce, la rândul său, generează venituri. Pe scurt, joacă un rol”, se arată în document.

Avocații susțin, de asemenea, că Andrew Tate a exagerat uneori și a folosit hiperbole pentru efect umoristic, fără intenția ca afirmațiile sale să fie luate în serios.

Documentul contestă afirmațiile guvernului potrivit cărora frații s-ar putea sustrage procedurilor judiciare, argumentând că aceștia s-au declarat 'miliardari', au pretins că dețin 'mașini de lux, avioane private și un superiaht personalizat de 50 de milioane de dolari' și că au acces nelimitat la fonduri tradiționale, criptomonede și Bitcoin.

„Dar guvernul nu a demonstrat că aceste afirmații grandioase sunt adevărate”, adaugă avocații.

Iahtul și mașinile de lux

Iahtul menționat nu este deținut de frații Tate. Potrivit documentului depus de avocați, aceștia au fost plătiți pentru a-l promova. În ceea ce privește mașinile - inclusiv un Aston Martin și automobile Bugatti care au apărut în conținutul lor de pe rețelele sociale - avocații susțin că acestea erau închiriate.

„Frații Tate desfășoară mai multe afaceri prin care îi învață pe bărbați cum să câștige bani. Este în interesul lor să se prezinte pe rețelele sociale drept extrem de bogați”, se mai arată în document.

Andrew Tate a fost fotografiat în mod repetat în mașini de lux în materialele sale online. Într-una dintre fotografii apare conducând un Ferrari mov decapotabil, însă articolul precizează că nu este clar dacă acesta îi aparține.

Acuzațiile din Marea Britanie

Serviciul de procuratură britanic a formulat 38 de noi acuzații împotriva fraților Tate, inclusiv acuzații de viol și infracțiuni legate de traficul sexual.

În total, cei doi se confruntă acum cu 59 de acuzații referitoare la presupuse infracțiuni comise între iulie 2010 și august 2017.

Andrew, în vârstă de 39 de ani, și Tristan, în vârstă de 38 de ani, au negat anterior orice faptă ilegală.

Frații au cetățenie britanică și americană, dar au locuit o perioadă îndelungată în România. Cei doi au fost și arestați în țara noastră, în decembrie 2022, în cadrul unei anchete privind acuzații de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, acuzații pe care le-au negat.

Andrew Tate, care s-a autointitulat „misogin”, a devenit cunoscut după apariția în versiunea britanică a emisiunii Big Brother, în 2016. Fost kickboxer, el are milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și a apărut în nenumărate videoclipuri în care afișează ceea ce pare a fi un stil de viață extrem de luxos.