Donald Trump promite „repercusiuni economice teribile” pentru țările care ajută Iranul

Anunțul lui Trump, făcut pe platforma sa Truth Social, este cel mai recent dintr-o lungă listă de afronturi pe care președintele SUA le-a adus aliaților săi

Donald Trump amenință cu „teribile repercusiuni economice” orice țară care va sprijini Iranul, anunțând o amplă ofensivă economică împotriva Teheranului. Președintele american nu a indicat însă statele vizate și nici nu a precizat ce sancțiuni ar putea fi impuse, pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri cu măsuri economice "teribile" "orice ţară" care ar ajuta Iranul, o intensificare a presiunii exercitate de Washington asupra adversarului său, după luni de conflict prelungit, notează AFP și Agerpres.

"Anunţ că orice ţară care va permite instituţiilor sale financiare, companiilor sale, aeroporturilor sale sau entităţilor sale guvernamentale să ofere orice formă de colac de salvare Iranului se va confrunta ea însăşi cu teribile repercusiuni economice", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

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În mesajul său lung, el afirmă că Teheranul "nu a ştiut să profite" de "marea oportunitate" de a încheia un acord.

"Anunţ, prin urmare, cea mai zdrobitoare operaţiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei ţări", a scris Donald Trump, evocând un "război economic nemaivăzut".

"Contrabanda cu petrol, schimbul de valută, transferurile de numerar, casele de schimb valutar, registrele navale, companiile paravan - toate acestea trebuie să înceteze acum", a scris el în atenţia ţărilor pe care le suspectează că ajută Iranul.

Situația în Orientul Mijlociu rămâne tensionată

Cu toate acestea, el nu citează nicio ţară şi nu oferă niciun detaliu cu privire la măsurile sau sancţiunile luate în considerare.

Săptămâna trecută, secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, ameninţase deja Iranul cu o izolare economică "aşa cum lumea nu a mai văzut vreodată".

Dacă ostilităţile s-au diminuat după loviturile israeliano-americane şi replicile iraniene din primele săptămâni, situaţia rămâne tensionată în regiune, după aproape şase luni de război.

Pe fondul impopularităţii conflictului pe scena politică americană şi al rezervelor de muniţie considerabil diminuate, imprevizibilul preşedinte american pare să fi optat recent pentru o postură mai prudentă, cel puţin în plan militar, încheie AFP.

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Președintele SUA a spus că ar putea bombarda Omanul

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni să bombardeze Omanul dacă această ţară ar "sta în calea" unui acord asupra Strâmtorii Ormuz, Muscat şi Teheranul desfăşurând de câteva săptămâni discuţii fără participarea Washingtonului cu privire la această rută maritimă strategică, relatează AFP.

"Dacă Omanul se pune în calea noastră, îl vom bombarda puternic", i-a spus preşedintele american jurnalistului de la Fox News, Trey Yingst, conform postării sale de pe X, ca răspuns la o întrebare privind discuţiile în curs între cele două ţări.