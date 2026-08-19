Iranul analizează atacarea unor obiective americane din sudul şi sud-estul Europei, printre care o țară la granița României (Financial Times)

FOTO: Agerpres / imagine cu o rachetă

Iranul are în vedere atacarea unor ţinte militare americane în Europa, mai exact în sudul și sud-estul Europei, zonă geografică unde se află și România.

Iranul ia în considerare atacarea unor ţinte militare americane în Europa, în situația în care preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, escaladează războiul, a dezvăluit miercuri Financial Times (FT), citat de EFE.

Bulgaria ar putea fi pe lista Iranului

Două surse din cadrul regimului de la Teheran au spus pentru sursa citată că forţele iraniene au analizat opţiunea de a ataca obiective americane în sud-estul Europei, de exemplu în Bulgaria, care luna trecută a aprobat folosirea bazei sale aeriene Bezmer pentru realimentarea avioanelor americane.

Cipru, o altă țară aflată în colimator

Una dintre surse a adăugat că Ciprul, unde o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă în martie, se număra, de asemenea, printre posibilele ţinte pentru represalii în cazul unei noi ofensive americane.

Aceleaşi surse au arătat că forţele iraniene au evaluat totodată posibilitatea de a ataca cablurile subacvatice de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz în situația escaladării conflictului.

Financial Times subliniază că aceste ameninţări reflectă spiritul sfidător al Teheranului, unde mulţi membri ai regimului consideră că reluarea războiului este doar o chestiune de timp.

Trump a spus marţi că nu există discuţii în curs sau planificate cu Teheranul, în contexul unui impas în dialogul pentru încheierea războiului izbucnit în februarie.

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice şi alţi comandanţi militari au avertizat că, în cazul unui nou conflict la scară largă, Iranul va merge dincolo de strategia sa anterioară, care a constat în atacarea unor obiective militare americane, a instalaţiilor energetice şi a altor infrastructuri din Orientul Mijlociu, cu scopul de a se concentra pe ţinte mai îndepărtate, menționează ziarul britanic.

Garda Revoluționară, amenințări către UK

Luna trecută, Garda Revoluţionară a ameninţat Regatul Unit cu privire la utilizarea de către SUA a bazelor militare britanice, afirmând că "orice bază utilizată pentru a lansa un atac împotriva teritoriului iranian va fi considerată o ţintă legitimă".

Potrivit unor experţi, Iranul ar putea desfăşura rachete balistice cu rază medie de acţiune - cum ar fi cele din seria Shahab - împotriva unor obiective americane din sudul şi sud-estul Europei.

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