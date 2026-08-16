Prețul pus de Iran pe capul soldaților americani uciși sau capturați. Femeile primesc dublu

Dou[ femei din Iran trec pe lângă un graffiti pe care scrie în persană: „Avem o răfuială de sânge cu SUA”. Sursa foto: Agerpres

Iranul oferă aproape 30.000 de dolari pentru fiecare soldat american ucis sau capturat, în timp ce femeile vor primi dublul acestei sume.

Armata iraniană oferă o recompensă de aproape 30.000 de dolari pentru fiecare soldat american ucis sau capturat, relatează portalul de ştiri Avash, citat duminică de dpa.

Femeile ar primi dublul sumei promise

Potrivit relatării, femeile care capturează sau ucid soldaţi americani vor primi dublul sumei.

Recompensa ar fi oferită de Amir Hatami, comandantul şef al armatei Republicii Islamice Iran.

Relatarea are loc pe fondul tensiunilor militare continue dintre Statele Unite şi Iran.

În ultimele săptămâni, ambele părţi au încălcat în mod repetat un acord-cadru din 17 iunie, care prevedea încetarea definitivă a războiului pe toate fronturile.

Un iranian, executat după protestele antiguvernamentale

Un bărbat condamnat pentru că a lovit cu maşina mai mulţi ofiţeri de poliţie în timpul protestelor antiguvernamentale de amploare din ianuarie a fost executat duminică în Iran, a anunţat agenţia de ştiri a sistemului judiciar iranian, informează AFP.

Execuţiile s-au înmulţit în Iran de la începutul războiului lansat pe 28 februarie de o ofensivă americano-israeliană împotriva ţării, iar mulţi dintre cei executaţi au fost condamnaţi pentru participarea lor la proteste.

La sfârşitul lunii decembrie 2025, o mişcare de protest lansată iniţial împotriva costului ridicat al vieţii s-a transformat rapid în demonstraţii antiguvernamentale de amploare, care au culminat pe 8 şi 9 ianuarie.

Regimul a recunoscut peste 3.000 de morţi, dând vina pentru violenţe pe „actele teroriste” orchestrate de Statele Unite şi Israel. ONG-urile cu sediul în străinătate au raportat o represiune soldată cu mii de morţi.

„Shahram Sadeghi, condamnat la moarte pentru desfăşurarea unei acţiuni operaţionale în sprijinul regimului sionist şi al Statelor Unite, a fost executat în această dimineaţă”, a relatat Mizan, agenţia oficială de ştiri a sistemului judiciar.

Potrivit Mizan, pe 8 ianuarie, acesta a lovit cu maşina mai mulţi ofiţeri de poliţie în Karaj, la vest de Teheran, rănind şapte dintre ei.

În 2025, autorităţile au executat cel puţin 1.639 de persoane, un record din 1989, conform unor relatări recente ale ONG-urilor cu sediul în străinătate Iran Human Rights şi Together Against the Death Penalty (ECPM).

Potrivit ONG-urilor, inclusiv Amnesty International, după China, Iranul este ţara care recurge cel mai des la pedeapsa cu moartea, potrivit Agerpres.

Tensiuni tot mai mari în Strâmtoarea Ormuz

În ultimele zile, tensiunile dintre Iran și Statele Unite s-au amplificat în jurul Strâmtorii Ormuz, după ce traficul maritim prin această rută strategică a scăzut puternic. Iranul susține că deține controlul asupra strâmtorii, în timp ce Washingtonul a amenințat cu menținerea pe termen nedeterminat a blocadei navale și cu noi măsuri de presiune economică asupra Teheranului.

Eforturile de reluare a acordului de încetare a focului dintre Iran și Statele Unite nu au înregistrat progrese, potrivit unor oficiali iranieni citați de Reuters pe 12 august.