Noi atacuri între Rusia și Ucraina: Moscova, vizată de sute de drone, Kievul, atacat cu rachete balistice

Război în Ucraina/rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Noile atacuri aeriene dintre Rusia și Ucraina au făcut șase morți și mai mulți răniți, după ce peste 600 de drone ucrainene au vizat Moscova, iar forțele ruse au atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice, bombe ghidate și drone.

Rusia a anunţat duminica aceasta că Ucraina a lansat un atac cu drone la scară largă peste noapte, peste 600 de drone având ca ţintă Moscova, în timp ce Kievul a fost atacat de armata rusă cu o rachetă balistică, informează dpa.

Șase morți în urma atacurilor reciproce

Autorităţile din ambele ţări au raportat un total de şase decese peste noapte: trei în regiunea rusă Rostov (sud-vest) şi trei în Ucraina, între care două în regiunea Zaporojie (sud) şi unul în Krivoi Rog (centru), potrivit AFP.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 201 dintre drone au fost distruse de apărarea antiaeriană din regiunea Moscovei, în timp ce majoritatea au fost interceptate înainte de a ajunge în regiune.

El a adăugat că trei persoane au fost rănite în atacuri, dar nu a oferit informaţii despre posibilele pagube.

Ucraina, atacată cu rachete balistice

Cotidianul Kyiv Independent a relatat că forţele ucrainene au vizat un depozit aparţinând gigantului rus de retail online Wildberries şi situri industriale în oraşe din regiune.

Autorităţile ucrainene au raportat anterior că Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice peste noapte asupra Kievului.

Primarul Vitali Kliciko a declarat că s-au auzit explozii în capitala Ucrainei şi i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi în timp ce echipajele de urgenţă erau desfăşurate la faţa locului.

Au fost raportate incendii în mai multe locuri, a scris Kliciko pe Telegram.

Administraţia militară a Kievului a anunţat că atacul a făcut trei răniţi.

Armata aerului ucraineană a anunţat că în alte părţi ale ţării, între care în oraşele Kremenciuk şi Krivoi Rog, au fost înregistrate atacuri cu rachete, bombe ghidate cu planare şi drone.

Declaraţiile ambelor părţi nu au putut fi verificate independent.

Bătălie intensă la granița României

Ucraina luptă împotriva invaziei la scară largă a Rusiei de mai bine de patru ani. Kievul a avertizat în repetate rânduri cu privire la diminuarea stocurilor de rachete interceptoare pentru sistemele sale de apărare antiaeriană Patriot, care sunt utilizate pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete balistice.

În ultimele luni, atacurile aeriene s-au intensificat de ambele părţi ale frontului, la patru ani şi jumătate de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în ceea ce a devenit cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, remarcă AFP.

Conform unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMU), luna trecută a fost cea mai sângeroasă pentru civilii din Ucraina din mai 2022, cu 437 de morţi şi 2.610 răniţi.

Capitala Ucrainei a suferit pierderi deosebit de mari, cu cel puţin 54 de morţi şi 202 răniţi. Forţele ruse au lansat în mod repetat bombardamente masive asupra Kievului, folosind rachete balistice şi de croazieră.

La începutul lunii august, într-o serie de atacuri asupra oraşului şi-au pierdut viaţa cel puţin 17 persoane la Kiev şi în regiunea înconjurătoare, dar Ucraina, confruntându-se cu o lipsă de interceptoare, nu a reuşit să doboare nicio rachetă rusească.

De la începutul anului, agenţia ONU a înregistrat 12.477 de victime civile (1.839 de morţi şi 10.638 de răniţi), o creştere de 44% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi mai mult decât dublu faţă de bilanţul înregistrat în 2024, potrivit Agerpres.

Amintim că o dronă provenind din războiul dus de cele două țări la granița României a intrat, în noaptea de 15 spre 16 august, în spațiul aerian al țării noastre. Un pilot spaniol a interceptat și doborât aparatul de zbor între localităţile Băleni şi Cudalbi, din judeţul Galaţi, într-o zonă nepopulată.