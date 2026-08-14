Japonia, lovită de ploi torențiale fără precedent: Șase oameni au murit, mii de persoane au rămas blocate

Furtună cu descărcări electrice. Sursa foto: Pexels

Ploile torențiale "fără precedent" au provocat inundații severe în estul Japoniei, unde șase persoane au murit, iar autoritățile au emis cea mai ridicată alertă meteo în prefectura Chiba.

Şase persoane şi-au pierdut viaţa în urma ploilor torenţiale "fără precedent" care au afectat estul Japoniei joi şi la primele ore ale zilei de vineri. Agenţia naţională de meteorologie a emis o avertizare de cel mai înalt nivel (5) valabilă pentru peste o treime din localităţile din prefectura Chiba, situată în apropierea capitalei Tokyo, transmit agenţiile Kyodo şi AFP.

Ploile torenţiale, alerte de alunecări de teren şi pene de curent

Ploile torenţiale au declanşat alerte de alunecări de teren şi au provocat pene de curent în estul capitalei. Meteorologii au ridicat pentru prima dată alerta la nivelul maxim pentru ploi intense în prefectura Chiba.

Printre victime se numără o femeie de 66 de ani care a rămas blocată în maşina sa pe un drum inundat din Sakura, a precizat Biroul pentru gestionarea dezastrelor din prefectura Chiba.

Un bărbat a fost găsit plutind pe o şosea inundată din Ichikawa, iar un alt bărbat a fost găsit prăbuşit pe stradă, potrivit autorităţilor. Ambii au fost declaraţi decedaţi.

Poliţia a declarat că s-a confirmat decesul unui bărbat care a fost găsit inconştient pe un drum inundat din Yachiyo, în timp ce administraţia prefecturală a anunţat vineri că un bărbat găsit prăbuşit în Sakura a decedat.

Alte două persoane au fost confirmate ulterior decedate, potrivit poliţiei prefecturale din Chiba.

Oamenii înaintau prin apă până la genunchi, grăbindu-se să ajungă acasă

Vineri dimineaţă, aproape 26.000 de gospodării din prefectura Chiba erau private de electricitate.

"Ne îndreptăm către un nivel de precipitaţii intense fără precedent", a declarat joi seara un responsabil al Agenţiei de Meteorologie din Japonia (JMA), într-o conferinţă de presă.

Apa ţâşnea din gurile de canalizare din Chiba, în timp ce oamenii înaintau prin apă până la genunchi, grăbindu-se să ajungă acasă.

Ploaia a provocat perturbări majore ale transportului în Chiba, precum şi în anumite zone din Tokyo, mulţi navetişti şi turişti rămânând blocaţi.

Aproximativ 1.800 de persoane s-au adunat în clădirea administraţiei prefecturale, care a fost pusă la dispoziţia navetiştilor blocaţi.

Peste 6.000 de persoane au rămas blocate peste noapte la Narita, unul dintre cele două aeroporturi principale din Tokyo, numeroase trenuri cu plecare sau sosire la aeroport fiind anulate până vineri după-amiază.

Pe reţelele sociale, utilizatorii au menţionat că personalul aeroportului a distribuit apă, mâncare şi saci de dormit.

"N-am crezut niciodată că voi petrece noaptea în aeroport, dar aşa stau lucrurile şi învăţăm să ne descurcăm", a declarat pentru postul NHK un călător rămas blocat.

Sute de persoane au rămas, de asemenea, blocate în gara din Chiba din cauza suspendării traficului feroviar, a constatat joi seara un jurnalist al AFP.

Alte sute de persoane au petrecut noaptea în centre de cazare din Chiba, a relatat postul NHK, arătând imagini cu maşini scufundate în apă până la faruri, în oraşul Kashiwa.

"Totul s-a întâmplat brusc, a fost o surpriză totală. Nu mai avem curent electric, aşa că îmi fac griji dacă voi putea să-mi redeschid afacerea în zilele următoare", a declarat o locuitoare din Ichikawa, în prefectura Chiba.

Oamenii de ştiinţă estimează că din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană fenomenele meteorologice extreme devin mai frecvente, mai îndelungate şi mai intense, conform Agerpres.

Cutremur de magnitudine 7,1 în Japonia. A fost emisă alertă de tsunami

Japonia trece printr-o serie de dezastre cauzate de natură în doar câteva luni de zile. În iulie un cutremur puternic cu o magnitudine preliminară de 7,1 s-a produs în prefectura Kumamoto, pe insula Kyushu, din sud-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică Niponă (JMA), citată de Reuters. O avertizare de tsunami pentru un val de 1 metru a fost emisă imediat după producerea seismului, a anunțat JMA.

Cutremurul a provocat decesul a cel puţin 28 de persoane în apropierea oraşului Kumamoto. Prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că echipele de salvare au căutat cu disperare supravieţuitori prinşi sub dărâmături, potrivit BBC.

„Chiar şi în acest moment, există oameni care aşteaptă să fie salvaţi, iar aceasta este o cursă contra cronometru. Vom mobiliza toate resursele disponibile la faţa locului pentru a salva cât mai multe persoane posibil”, a declarat Takaichi în fața reporterilor.

Un centru comercial a explodat

Echipele de salvare au reușit să scoată de sub dărâmăturile unui centru comercial Aeon opt persoane. Două tinere în vârstă de 20 de ani au decedat în urma unei aparente explozii de origine necunoscută.

Este investigată varianta unei explozii de gaz, au relatat mass-media locale. Pompierii, poliția, dar și personalul armatei s-au concentrat pe zonele clădirii din care au primit apelurile de urgență, notează Reuters.

Postul public de televiziune NHK a prezentat informații potrivit cărora aproximativ 20-30 de angajaţi ai mall-ului erau daţi dispăruţi ieri. O parte a mall-ului, care găzduieşte aproximativ 200 de magazine, a fost smulsă de explozie. Tot ce a rămas la vedere au fost doar grinzile de oţel care susțineau structura clădirii.

În același timp, alte șapte persoane sunt date dispărute după ce un coș de fum de la o fabrică a companiei Nippon Paper Industries s-a prăbușit. Alte patru persoane au fost grav rănite în timpul incidentului, a declarat un oficial al administraţiei locale.

Spitalele au fost supraîncărcate

Situat în apropierea epicentrului, orașul Uki a întâmpinat probleme majore. Unul dintre cele mai importante spitale a intrat într-o pană de curent provocată de cutremur. Unitatea medicală nu a mai putut să funcționeze corespunzător. „A devenit ca un spital de campanie”, a declarat şeful departamentului administrativ pentru NHK. Un alt spital din oraș a primit 86 de răniţi în urma tragedie, fiind obligat să îți suspende internările.

Aproximativ 260.000 de persoane au primit instrucţiuni să se îndrepte către centrele de evacuare. Prefectura Kumamoto a mai fost lovită de un cutremur mortal în urmă cu un deceniu. Spitalele au îngrijit zeci de pacienţi.

Persoane evacuate și gospodării fără curent

Autoritățile din prefectura Kumamoto au anunțat că 9.872 de persoane au fost evacuate în urma cutremurului puternic care a lovit insula Kyushu. Totodată, aproximativ 36.700 de gospodării au rămas fără electricitate.

Epicentrul cutremurului produs la ora locală 16:27 a fost în prefectura Kumamoto, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, informează agenția de presă niponă Kyodo.

Guvernul japonez a emis avertizări de urgență privind cutremurul pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki, toate situate pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei.

Compania Kyushu Electric Power susține că nu există erori sau anomalii la centralele nucleare Sendai şi Genkai după seism. Circulația trenurilor este în continuare suspendată pe insula Kyushu. Operatorul feroviar JR Kyushu a declarat că și-a suspendat serviciile, chiar și trenurile de mare viteză Shinkansen.

Pasagerii și-au petrecut noaptea în tren

Conform postului public NHK, șapte pasageri au fost răniți în timpul seismului la bordul unor trenuri de mare viteză Kyushu Shinkansen. Majoritatea drumurilor, dar și a liniilor feroviare, au fost afectate.

După ce liniile au fost avariate, iar garniturile au rămas blocate, câțiva călători au fost nevoiți să își petreacă noaptea în tren. Lucrările pentru repararea infrastructurii feroviare au început deja de astăzi.

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