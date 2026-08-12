Ucraina suspendă atacurile asupra petrolierelor din Marea Neagră, la cererea SUA

Nave pe Marea Neagră Foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul rusesc Novorossiisk, după o solicitare venită din partea vicepreședintelui SUA, JD Vance.

Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care utilizează portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, în urma unei solicitări în acest sens din partea vicepreşedintelui SUA, JD Vance, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni, transmite Reuters.

Potrivit publicaţiei, solicitarea de luna trecută a survenit pe fondul preocupării SUA că Ucraina destabilizează pieţele petroliere şi afectează companiile americane prin atacarea petrolierelor care transportă ţiţei din Kazahstan către un terminal al Caspian Pipeline Consortium (CPC) din respectivul port.

Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele non-ruseşti, cu condiţia ca acestea din urmă să nu fie vizate de sancţiuni ucrainene şi să nu transporte petrol sau mărfuri ruseşti, a adăugat ziarul.

Casa Albă, Departamentul de Stat şi biroul lui Vance nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta, iar Reuters notează că nu a putut verifica imediat informaţia.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Rusiei

Forţele ucrainene şi-au intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti şi a altor obiective, într-un efort despre care Kievul afirmă că vizează să priveze Rusia de resursele necesare finanţării armatei sale.

Atacurile cu drone din Marea Neagră au dus la reducerea cu până la o cincime a volumului de petrol încărcat prin terminalul CPC în luna iulie, potrivit a patru surse informate, în contextul în care războiul dintre Rusia şi Ucraina afectează vânzările Kazahstanului şi ale marilor companii petroliere occidentale.

Kazahstanul, care depinde de ruta CPC pentru exporturile de ţiţei, a înregistrat o scădere de 14% a producţiei de petrol în iulie faţă de iunie, au precizat sursele. Chevron şi Exxon Mobil se numără printre marile companii petroliere occidentale care îşi desfăşoară activitatea în această ţară.

Un oficial american a confirmat pentru publicaţie că administraţia a avertizat Ucraina să înceteze atacurile asupra navelor non-ruseşti din Marea Neagră, potrivit Agerpres.

Rafinăriile rusești, vizate de ofensiva ucraineană

În urmă cu patru zile, Ucraina a lansat un atac cu aproape 400 de drone asupra a două rafinării din Rusia.

„Una dintre companiile din regiunea Samara a fost atacată de drone ucrainene”, a informat Viaceslav Fedoriscev, guvernatorul regiunii, într-un mesaj publicat pe MAX, reţeaua de mesagerie rusă.

Rafinăria din Sizran a fost vizată de mai multe atacuri ucrainene în ultima perioadă. Totodată, un incendiu a izbucnit la rafinăria din Ilsk, în regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, în urma căruia cinci persoane au fost rănite, au anunţat autorităţile locale pe Telegram.

Aceste atacuri fac parte din cea mai recentă ofensivă a Ucrainei împotriva Rusiei. Dronele și rachetele dezvoltate și produse de regimul de la Kiev lovesc de mai multe luni instalații petroliere rusești, inclusiv rafinării, terminale, depozite de combustibil și stații de pompare ale conductelor.

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