Armata SUA a deschis focul asupra unei nave care a încălcat blocada din Iran

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Armata americană a deschis focul asupra unei nave care a încălcat blocada impusă asupra porturilor iraniene.

Armata americană a anunţat marţi că a deschis focul asupra unei nave sub pavilion panamez ce încerca să se apropie de un port iranian, încălcând blocada instaurată de Washington, transmit AFP şi dpa.

Un elicopter a lansat două rachete asupra sălii maşinilor navei-cargo Vela Nova, după ce echipajul acesteia ignorase avertismentele americane, a precizat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), într-un comunicat publicat pe platforma X.

Este a treia oară când armata americană face uz de forţă pentru a fi respectată blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene de la introducerea acestei măsuri, pe 14 iulie. Forţele americane afirmă că de atunci au redirecţionat 55 de nave ce încercau să treacă.

Armata americană a tras asupra a nouă nave şi a redirecţionat alte peste 140

În perioada 15 aprilie-15 iunie, armata americană a tras asupra a nouă nave şi a redirecţionat alte peste 140.

Preşedintele american Donald Trump a dat noi asigurări, marţi seară, că Statele Unite exercită un control total asupra strâmtorii Ormuz, cale maritimă strategică la care Teheranul a limitat accesul după lansarea ofensivei americano-israeliene contra Iranului, pe 28 februarie.

În prezent avem un control total al strâmtorii Ormuz. Avem acolo un control total - noi, nu altcineva, a declarat Trump în faţa jurnaliştilor.

El a spus că nu are încredere în Iran. Sunt ultima persoană care are încredere în Iran. Iranienii m-au minţit constant. Avem acum un control total asupra strâmtorii Ormuz. Ei nu deţin controlul, a adăugat liderul american.

"Indiferent că Iranul doreşte sau nu să o recunoască, cert este că vorbim despre o soluţie la o problemă pe care ei înşişi au provocat-o timp de decenii", a continuat Trump. "Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară", a repetat el.

Aproximativ o cincime din petrolul brut consumat la nivel global era transportat prin strâmtoarea Ormuz înaintea izbucnirii războiului din Iran.

În stilul său obişnuit de când a început războiul în urmă cinci luni, Trump a ameninţat în august Iranul cu bombardamente devastatoare, dar apoi a spus că le anulează pentru ca negocierile cu Teheranul să fie reluate. El a susţinut că Iranul însuşi i-a cerut să oprească atacul pe care-l ordonase şi pe care l-a descris drept "cel mai mare după al Doilea Război Mondial".

Totuşi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a susţinut de partea sa că Republica Islamică nu desfăşoară în prezent negocieri cu SUA, ci cu Omanul pentru a securiza navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz, conform Agerpres.

"Am fost rugaţi de Iran şi de alte ţări din Orientul Mijlociu să suspendăm orice atac"

Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a afirmat la începutul luinii că SUA sunt "gata să lovească Republica Islamică Iran la niveluri de teroare militară, forţă şi putere nemaivăzute de la Al Doilea Război Mondial".

Mai apoi, la scurt timp, a revenit cu noi date. "În pofida acestui lucru, tocmai am fost rugaţi de Iran şi de alte ţări din Orientul Mijlociu să suspendăm orice atac", a adăugat el. "Pe baza acestei cereri, am acceptat... să anulez atacul, sub rezerva de a putea încheia rapid un ACORD. Israelul mi se alătură în acest angajament", a spus el.

Acest anunţ intervine la puţin timp după ce SUA le-au cerut cetăţenilor lor "să ia în considerare să părăsească" Orientul Mijlociu din cauza unei posibile "escaladări" a conflictului regional.

Potrivit media americane, Washingtonul plănuia noi bombardamente masive. Potrivit CBS News, SUA şi Israelul pregăteau lovituri comune, rafinăriile de petrol şi centralele electrice fiind printre ţintele posibile.

În mesajul său, preşedintele american a declarat că acordul cu Iranul ar trebui să includă "deschiderea completă şi totală a Strâmtorii Ormuz, precum şi o încheiere a ameninţării nucleare iraniene".

Prinţul moştenitor saudit Mohammed Bin Salman l-a sunat pe Donald Trump pentru a-şi exprima îngrijorările privind planurile sale de atac, a relatat Axios, citând responsabili americani care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

O sursă la curent cu acest apel a declarat pentru Axios că prinţul moştenitor saudit "i-a cerut lui Trump să dezamorseze situaţia şi să se abţină să lanseze lovituri".

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta informaţia.

Joi, Pakistanul ţară mediatoare, a afirmat că beligeranţii negociau în vederea unei dezescaladări, în special privind strâmtoarea Ormuz, care este în prezent blocată de Teheran.

Armata iraniană a acuzat însă sâmbătă SUA că favorizează "ecaladarea tensiunilor" în războiul din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu publicat pe Fox News înainte de anunţul lui Donald Trump, secretarul său de stat Marco Rubio a asigurat că capacităţile militare ale Iranului au fost slăbite şi că responsabilii iranieni "sunt acum dispuşi, şi în anumite cazuri nerăbdători, să încheie un acord privind denuclearizarea".

Gardienii Revoluției amenință că vor lovi infrastructura civilă israeliană și americană și vor provoca „iadul”

Până la reluarea negocierilor din aceste zile, un înalt oficial iranian din domeniul apărării a declarat pentru Tasnim că relatările din presa americană referitoare la posibile atacuri americane și israeliene asupra infrastructurii iraniene reprezintă „o nebunie”, avertizând că Teheranul a pregătit „planuri de ripostă pe scară largă”.

Conform agenției Tasnim, oficialul iranian a precizat că aceste planuri includ lovituri care vizează infrastructura critică israeliană și infrastructura energetică a SUA din întreaga regiune, adăugând că forțele armate ale Iranului au atât „capacitatea, cât și voința” de a le pune în aplicare aceste planuri.

Flota „Donald Trump”, la un preț record. Ar putea deveni una dintre cele mai scumpe construite vreodată de SUA

Flota planificată de 15 nave de luptă, care ar urma să poarte numele președintelui american Donald Trump, s-ar număra printre cele mai scumpe nave de război construite vreodată de Statele Unite, potrivit unei estimări publicate miercuri de Biroul de Buget al Congresului (CBO).

275 de miliarde de dolari ar putea costa flota de 15 nave de luptă, cu numele preşedintelui american Donald Trump, a declarat miercuri Biroul de Buget al Congresului (CBO), fapt care le-ar plasa printre cele mai scumpe nave de război americane construite vreodată, transmite joi AFP.

Prima dintre aceste nave cu propulsie nucleară ar costa aproximativ 23,4 miliarde de dolari, în timp ce următoarele ar costa fiecare, în medie, 18 miliarde de dolari, conform unui raport al acestei agenţii parlamentare independente.

Comparație de preț cu USS Gerald Ford

Comparativ, USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, a costat aproximativ 13,3 miliarde de dolari în 2008, adică peste 20 de miliarde de dolari în 2026.

Anul trecut în decembrie, preşedintele american a anunţat proiectul unei noi clase de nave de război care să îi poarte numele, o onoare rezervată de obicei liderilor care şi-au încheiat mandatul la Casa Albă.

Ele vor fi puternic înarmate, cu rachete antiaeriene şi sol-mare, arme hipersonice, rachete de croazieră nucleare, lasere şi un tun electromagnetic, a detaliat CBO.

Noile nave de luptă americane vor depăși ca dimensiuni distrugătoarele și crucișătoarele actuale

Aceste nave vor fi semnificativ mai mari decât distrugătoarele şi crucişătoarele americane actuale, dar deplasamentul lor (volumul de apă deplasat de carenă) va rămâne uşor mai mic decât cel al ultimelor nave de luptă americane, cele din clasa Iowa, retrase din serviciu în anii 1990.

În momentul de față, Washingtonul recunoaşte că are o întârziere semnificativă faţă de Beijing în privinţa numărului de nave ale marinei sale.

Un raport prezentat Congresului în 2025 evidenţia îngrijorările oficialilor militari americani şi ale altor observatori privind ritmul de construcţie navală al Chinei.

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