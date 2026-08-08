Cele șase condiții pe care Iranul le pune Statelor Unite pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz

SUA, la a doua noapte consecutivă de atacuri în Iran. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Iranul a prezentat șase cerințe pentru Statele Unite, care trebuie îndeplinite pentru ca Teheranul să accepte redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigația comercială.

Lista a fost prezentată sâmbătă, 8 august, de Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Zolghadr a transmis că Statele Unite trebuie să își „corecteze comportamentul” înainte ca Iranul să permită redeschiderea completă a strâmtorii. În declarația sa, oficialul iranian a enumerat șase solicitări distincte: încetarea amenințărilor și a acțiunilor militare împotriva Iranului și a aliaților săi, ridicarea blocadei navale americane, retragerea forțelor navale și aeriene americane din apropierea Iranului, plata despăgubirilor pentru pagubele provocate de război, ridicarea sancțiunilor și eliberarea activelor iraniene înghețate.

1. Iranul cere încetarea amenințărilor și a acțiunilor militare

Prima condiție formulată de Teheran vizează încetarea definitivă a amenințărilor și a acțiunilor militare americane împotriva Iranului și a aliaților săi. Potrivit lui Zolghadr, Iranul nu dorește doar o suspendare temporară a operațiunilor militare. Mesajul transmis de oficial este că Teheranul vrea garanții că nu va mai fi amenințat sau atacat în viitor.

Această solicitare este una dintre cele mai importante pentru conducerea iraniană, deoarece problema securității a devenit centrală în negocierile dintre cele două state. Teheranul încearcă să lege orice acord privind navigația prin Ormuz de o înțelegere mai largă privind relația militară dintre Iran și Statele Unite.

2. Ridicarea blocadei navale americane

Blocada americană reprezintă una dintre principalele surse de tensiune din jurul Strâmtorii Ormuz. Washingtonul a instituit măsuri pentru a împiedica transporturile maritime legate de porturile iraniene, iar Teheranul consideră că această măsură trebuie eliminată înainte de o redeschidere completă a strâmtorii.

Pentru Iran, cele două probleme sunt legate. Teheranul susține că nu poate reveni la o situație normală în traficul maritim în timp ce navele iraniene și transporturile care au legătură cu Iranul sunt în continuare supuse blocadei americane.

3. Retragerea forțelor americane din apropierea Iranului

Teheranul cere retragerea forțelor navale și aeriene americane din zona din jurul Iranului. Solicitarea merge mai departe decât simpla încetare a atacurilor. Iranul vrea reducerea prezenței militare americane care, în opinia autorităților iraniene, reprezintă o amenințare directă pentru securitatea țării.

Este o cerere cu implicații regionale importante. Statele Unite au o prezență militară consistentă în Orientul Mijlociu, inclusiv în zona Golfului Persic, iar această prezență este considerată de Washington un instrument esențial pentru protejarea aliaților și a rutelor comerciale.

4. Despăgubiri pentru pagubele provocate de război

Teheranul consideră că Statele Unite trebuie să compenseze pierderile produse de operațiunile militare. I

Cererea de despăgubiri complică însă negocierile, deoarece presupune ca Washingtonul să accepte responsabilitatea financiară pentru pagubele pe care Iranul le atribuie acțiunilor militare americane.

În plus, o eventuală înțelegere privind despăgubirile ar trebui să stabilească atât valoarea compensațiilor, cât și modalitatea prin care acestea ar fi acordate.

5. Ridicarea sancțiunilor americane

Teheranul cere ridicarea sancțiunilor americane ca parte a înțelegerii care ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Problema sancțiunilor este una veche în relația dintre Washington și Teheran, iar impactul lor asupra economiei iraniene este unul dintre principalele puncte de conflict dintre cele două țări.

Ridicarea sancțiunilor ar avea consecințe directe asupra economiei iraniene, în special asupra comerțului exterior, exporturilor de energie, accesului la sistemul financiar internațional și posibilității companiilor iraniene de a desfășura tranzacții cu parteneri străini.

6. Eliberarea activelor iraniene înghețate

Iranul cere ca fondurile sale blocate în urma sancțiunilor și a măsurilor financiare internaționale să fie deblocate.

Eliberarea acestor fonduri ar oferi Iranului acces la resurse financiare importante și ar putea deveni una dintre componentele economice ale unui eventual acord cu Statele Unite.

În mod obișnuit, aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin această zonă, ceea ce explică presiunea internațională pentru restabilirea navigației comerciale.

Importanța strâmtorii nu ține doar de petrol. Zona este esențială și pentru transporturile de gaze naturale lichefiate, iar perturbarea traficului afectează atât țările exportatoare din Golf, cât și statele care depind de importurile de energie.