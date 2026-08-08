Revine în scenă o propunere de premier. Cine ar putea conduce Guvernul din septembrie

Propunere de premier/ imagine creată de ChatGPT

Sunt discuții de culise cu privire la formarea unui Guvern cu premier independent, o figură acceptată și de PNL, și de PSD.

Se conturează două scenarii de Guvern.

”Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta” a subliniat premierul interimar Ilie Bolojan la RFI, unde a invocat posibilitatea susținerii unui guvern tehnocrat.

Revine, în scenă, varianta în care premier ar putea să fie propus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. De asemenea, se negociază o variantă de guvern în care să aibă loc rotația miniștrilor, nu a premierilor. În acest scenariu, primul Executiv ar urma să fie format din miniștri PSD, USR, UDMR, iar al doilea din miniștri PSD.

Al doilea scenariu de guvernare este cel în care premier ar urma să fie Sorin Grindeanu, cu voturi din mai multe partide.

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Grindeanu își caută cele 233 de voturi

Recent, Sorin Grindeanu invoca această posibilitate, spunând că negociază acorduri cu mai multe partide și va anunța când va atinge numărul de voturi necesare pentru a forma guvernul: ”Am semnat acorduri parlamentare, o să vi le transmitem atunci când este cazul. Atunci când ne vom apropia şi vom avea numărul necesar, cele minimum 233 de voturi, evident că acea majoritate o voi prezenta, dacă voi fi în acea situaţie, transparent” a declarat Sorin Grindeanu.

”În declarațiile publice am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate” este așteptarea expusă, în repetate rânduri, de către președintele țării, Nicușor Dan.

Rămâne de văzut dacă majoritatea fragilă propusă de Sorin Grindeanu va fi cea desemnată de către președintele Nicușor Dan sau va alege un Guvern condus de un premier independent în baza unui acord pentru rotația miniștrilor. Discuțiile ar urma să fie reluate după 15 august și, conform unor declarații publice, România ar urma să aibă un Guvern cu puteri depline din septembrie.

Negocierile se poartă în culise

De altfel, președintele Nicușor Dan afirma că nu sunt necesare discuții oficiale atât timp cât ele există în culisele scenei politice, atât între partide, cât și între el și partide. ”Soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide” puncta el.

Recent, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anunțat că a avut o discuție cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre perspectivele formării viitorului Guvern. Liderul UDMR a precizat că a vorbit și cu Ilie Bolojan și a susținut că, în contextul actual, România are doar trei scenarii pentru desemnarea noului Executiv:

Prima propunere este să avem la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, spuneți cum vreți, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului: și PNL, și PSD - și trebuie să vină împreună, nu separat- și USR, și UDMR. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să ”forțăm un pic”- forțarea în sensul bun al cuvântului - formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului, având în vedere atacurile zilnice cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de de buget, cu evaluatorii care vin în țară. Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritatea.

A doua posibilitate este a unui guvern minoritar, format în jurul lui Siegfried Mureșan, există această propunere, dar minoritar și pentru a investi un astfel de guvern e nevoie de PSD, PSD-ul spune că nu votează un guvern din care nu face parte.

Și un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar, dar PNL-ul deocamdată spune că nu votează.

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