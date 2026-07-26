Radu Miruţă cere protest la nivel diplomatic, după ce Armata a doborât trei drone în trei zile

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: Agerpres

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, crede că este timpul pentru un protest la nivel diplomatic. Anunţul său vine după ce Armata Română a doborât trei drone în spaţiul aerian românesc în trei zile.

"Se pare că deciziile luate la nivelul Ministerului Apărării în ultima perioadă au început să dea roade că, spre deosebire de situațiile trecute, în care nici nu exista contextul potrivit pentru ca dronele să fie doborâte, acum, în trei zile consecutive, trei drone au fost doborâte cu fermitate. Felicit pe militarii români.

Armata Română face tot ce poate ca prin instrumentele la dispoziție să protejeze cetățenii României”, a declarat ministrul.

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Protest la nivel diplomatic, cerut de Radu Miruţă

"Cred că e momentul ca România să se manifeste cu niște revendicări diplomatice mai puternice, că e nevoie de un protest la nivel diplomatic, având în vedere ce se întâmplă azi”, a mai declarat Radu Miruţă la B1, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac.

În ceea ce priveşte înzestrarea Armatei cu tehnică antidronă, Radu Miruţă spune că a fost pornit deja un program accelerat, pentru că avioanele F16 nu sunt proiectate pentru astfel de misiuni.

Conform lui Radu Miruţă, noile echipamente au fost contractate la finalul lunii mai şi vor veni în România peste 11 luni, însă există şi echipamente al căror termen de livrare este de 2 ani şi jumătate.