Ipoteze despre viitoarea guvernare. Analiză Bogdan Chirieac - Cristina Herea. ”S-a terminat cu asta!”/ ”Simion nu e chelner de bacșișuri mici”

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Blocajul guvernamental și scenariile posibile au fost analizate de către analistul politic Bogdan Chirieac și jurnalista Cristina Herea.

Președintele Nicușor Dan se află în fața unei decizii politice dificile, având de ales între două variante de premier: Sorin Grindeanu, propus de PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de alianța PNL–USR–UDMR. Cele două tabere nu au reușit să ajungă la un acord, fiecare încercând să-și impună propriul candidat, în contextul unei majorități parlamentare încă neconturate.

PSD mizează pe un guvern minoritar condus de Grindeanu, în timp ce cealaltă tabără revendică varianta Mureșan, însă fără sprijinul social-democraților. În paralel, sunt analizate scenarii de majoritate care variază în funcție de alianțe și sprijinul formațiunilor mai mici, într-un Parlament în care voturile sunt fragmentate și greu de consolidat.

Potrivit surselor România TV, ar exista totodată negocieri secrete între George Simion și Ilie Bolojan pentru susținerea lui Siegfried Mureșan ca premier. În acest scenariu, liberalii conduși de Bolojan ar urma să voteze pentru suspendarea lui Nicușor Dan alături de AUR, formațiune care ar solicita, în schimb, preluarea președinției Senatului, a doua cea mai importantă funcție în stat, care devine esențială în cazul unei suspendări prezidențiale. Analistul Bogdan Chirieac și jurnalista Cristina Herea au discutat pe larg, la România TV, despre această criză politică.

Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan?

Cristina Herea: „Domnule Chirieac, dacă ne uităm în aceste momente la acest tablou, avem două nominalizări. Acum câteva zile, Ilie Bolojan a spus că va susține un guvern minoritar al PSD. Acum pare că își schimbă din nou retorica și vine cu o propunere de premier.”

Bogdan Chirieac: „Așa este, dar de când ne putem baza pe promisiunile sau cuvântul politicienilor? Domnul președinte Dan a dat de înțeles că a fost indus în eroare prima dată de domnul Ilie Bolojan. De ce a fost indus în eroare a doua oară? Asta nu am înțeles. Am înțeles că a fost dus în eroare cu domnul Veștea. Trebuie să fie o dată și gata. În acest moment, Ilie Bolojan vine cu o propunere credibilă. Siegfried Mureșan nu este oricine la Bruxelles. Are o relație puternică profesională cu Manfred Weber, președintele Partidului Popular European. România va avea nevoie de tot sprijinul Bruxellesului pentru a trece de această etapă blestemată. Suntem foarte aproape să cădem în junk și, probabil, doar o intervenție la cele mai înalte niveluri ne poate salva, astfel încât euro să nu ajungă la 9 sau 10 lei în această vară.

Este o propunere credibilă. Eu nu spun că propunerea PSD-ului nu e credibilă. E normal că este. E președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a mai fost premier și care are o responsabilitate în declanșarea acestei crize. Sorin Grindeanu are o responsabilitate și pentru ceea ce s-a întâmplat și în plan economic în România, că a fost de acord cu măsurile lui Bolojan. Moțiunea de cenzură a introdus-o târziu, într-un moment nepotrivit, abrupt, și de-aia suntem în situația de astăzi. Președintele Dan are de făcut o alegere. Trebuie să se uite atât în țară, cât și în afară. Există șanse mari să treacă, indiferent pe cine propune. PSD nu e pregătit de alegeri parlamentare, dar nici PNL-ul, ținând seama de fisurile de acolo. Probabil că USR e mai puțin interesat de lucrul acesta, pentru că ei au electoratul stabil, ușor peste 10–12%. AUR ar fi marele câștigător în aceste alegeri. AUR ar fi partidul care ar lua peste 30%. Se bucură de locomotive electorale. În același timp, și Ilie Bolojan este o locomotivă electorală pentru zona hashtag. Probabil că va candida în alianță cu USR-ul și ar obține niște rezultate importante. Perspectiva alegerilor anticipate este respinsă de președinte, cel puțin momentan. Poate se răzgândește și domnia sa.”

Cristina Herea: „Vedem un adevărat blocaj pe scena politică atunci când vorbim de o majoritate pentru susținerea unui guvern. Ce se va întâmpla mai departe? Azi au apărut informații că Ilie Bolojan va rămâne premier interimar până în septembrie.”

Bogdan Chirieac: „E de luat în calcul și acest scenariu. Dacă președintele nu alege pe nimeni, noi avem un guvern funcțional, dar cu o singură problemă: nu poate da ordonanțe de urgență. E o problemă și cu miniștrii PSD care au fost obligați să demisioneze. Președintele partidului i-a pus să plece înainte de implementarea moțiunii de cenzură. Știți de ce este o problemă? Nu că nu au găsit o soluție pentru interimari și așa mai departe. Problema e că erau niște miniștri foarte buni. PSD-ul a avut miniștri foarte buni pe portofoliile respective și lipsa lor se vede. Se vede lipsa lor la Sănătate, la Agricultură și altele. Mai ales că sunt foarte multe lucruri de făcut. Pe Agricultură se mișcă foarte tare UE în acest moment. Se discută de bugetele pentru 2028, 2036, pesta rumegătoarelor mici, interdicția de a exporta ovine în lumea arabă și așa mai departe. La Sănătate ce să mai vorbim?”

Cristina Herea: „Să mergem pe scenariul că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu. Credeți că se va forma un guvern minoritar din partea PSD? Va mai avea susținere din partea PNL, așa cum au declarat acum câteva zile?”

Bogdan Chirieac: „Nu! S-a terminat și cu asta. Ilie Bolojan nu va vota PSD-ul. Dacă se discută despre o rocadă pentru anul viitor, nu cred că ea va avea loc. Nici USR-ul nu va vota PSD-ul. Vor risca pe alegerile anticipate. Ei cred că sunt pe val. Nu știu pe ce se bazează. Fiecare se bazează pe sondajele lui. PSD se bazează și el pe sondajele lui în care are 91,3% intenție de vot. La Bolojan probabil la fel, iar AUR-ul o să ia 200%. Lăsând gluma, cred că sunt atât de ancorați toți încât nu vor ceda nici dintr-o parte, nici din alta.”

Pact între George Simion și Ilie Bolojan?

Cristina Herea: „Avem informații pe surse că există negocieri secrete între George Simion și Ilie Bolojan pentru susținerea lui Siegfried Mureșan ca premier. În schimb, AUR ar primi șefia Senatului și suspendarea lui Nicușor Dan. Cât de plauzibil este acest scenariu?”

Bogdan Chirieac: „Eu am văzut în cazul guvernului Veștea că George Simion nu e chelner de bacșișuri mici. Ori se duce în față cu tot partidul pentru a-l susține pe Siegfried Mureșan, lucru care, în opinia mea, s-ar putea întâmpla doar dacă PPE vorbește cu ECR, grupul europarlamentar din care face parte AUR, și se ajunge la un consens. Totuși, zvonurile acestea cu presupuse discuții de culise ne-au fost servite și în cazul lui Veștea. Se spunea atunci că 30 de parlamentari vor vota pentru învestire și nu a fost așa. Nu cred că se va întâmpla. AUR e într-o poziție de forță acum. În ceea ce privește suspendarea președintelui, acolo e altă discuție. Da, să nu ne mirăm! Domnul Simion, la Palatul Cotroceni, după întâlnirea cu domnul Dan, a spus că vrea să-l suspende pe președintele României. Pe lângă asta, toată propaganda hashtag cere suspendarea președintelui. Știți de când? Nu de acum. Ei cer suspendarea încă din momentul în care președintele Dan a refuzat să pună procurorii pe care îi voiau hashtagii. A refuzat și și-a pus procurorii. Nu ar fi o surpriză dacă Ilie Bolojan ar da mâna cu George Simion pentru suspendarea președintelui. Întrebarea mea este dacă se întâmplă anul acesta sau anul viitor? Se așteaptă ca România să scoată capul un pic din criză și mai apoi să treacă la suspendarea președintelui sau ne lovește chiar acum? Lumea e nemulțumită, iar starea de spirit e de răzmeriță în țara asta.”

O cascadă de reacții astăzi legate de Siegfried Mureșan. De cine e susținut?

Cristina Herea: „Credeți că, în acest context, ar putea președintele să nominalizeze premierul propus de PNL-USR-UDMR?”

Bogdan Chirieac: „Numai dânsul știe pe cine are în minte. Are șanse și domnul Mureșan. Mai ales că voturile nu sunt așa răsfirate, fiindcă UDMR se duce la negocieri alături de Bolojan și Fritz, nu alături de PSD. Să nu uităm să luăm în calcul și grupul parlamentar al lui Victor Ponta. Să vedem dacă va atrage și grupul PACE din Senat. La alegerile anticipate eu zic să-l luăm serios în calcul pe Victor Ponta și potențialul său partid. El a luat pe persoană fizică 1,3 milioane de voturi, fără infrastructură. Deci poate să-ți ia mai mult ca USR-ul, iar asta va complica mai mult scena politică. Suntem într-o situație limită din cauza deciziilor insuficient calculate de liderii partidelor politice.”

Cristina Herea: „A fost o cascadă de reacții astăzi legate de Siegfried Mureșan, de la Elena Udrea, Victor Ponta și alții, mai ales în raport cu trecutul, susținerea și finanțările pe care le-a primit Mureșan. Cum s-au riscat partidele să facă o astfel de recomandare, având în vedere lucrurile acestea?”

Bogdan Chirieac: „Nu este o recomandare a PNL. Este o recomandare a Partidului Popular European, din care fac parte atât PNL, cât și UDMR. 'Ai mei', useriștii, sunt la Renew, la Macron. Partidul Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamentul European și cu impact foarte mare, l-a propus pe Siegfried Mureșan. Conform regulamentelor UE, încă de anul trecut România nu mai avea dreptul să absoarbă fonduri europene. Fără fonduri europene ne prăbușim. De ce nu mai avem dreptul? Pentru că avem un deficit excesiv. Au acceptat totuși, cu Bolojan, care s-a angajat să mute munții din loc cu deficitul, ca să nu ne taie fondurile europene. Acum suntem într-o situație similară. Bolojan a oprit deficitul, dar nu a mai plătit facturile statului și tot nu a fost de ajuns. Acum ne paște junk-ul, plus lipsa de fonduri, și ni s-a spus să-l luăm pe Siegfried Mureșan. Nu contează că a avut note mici la școală, că a spart geamul, că s-a bătut cu colegul de bancă sau că a înghițit cerneală. A trecut dintr-un partid în altul, a fost în PMP-ul domnului Băsescu, alături de Eugen Tomac, dar el e bine văzut în acest moment de Partidul Popular European și de Manfred Weber. De acolo vine propunerea. Să nu credeți că domnul Ilie Bolojan a cedat cu plăcere scaunul de premier. Domnul Bolojan vrea să rămână pe veci premier. Nu e singurul, pentru că și alții au plecat cu mare greutate de pe scaunul de la Palatul Victoria.”

Ce carte joacă Victor Ponta?

Cristina Herea: „Cine se teme de Victor Ponta în acest context în care, ca independent, a coagulat peste un milion de voturi, iar acum coagulează și 20 de parlamentari în jurul domniei sale?”

Bogdan Chirieac: „Sunt două partide politice mari care sunt îngrijorate de ascensiunea lui Victor Ponta. Cele două sunt PSD și AUR. PSD, pentru că Victor Ponta are această componentă de stângă, chiar dacă el a scos țara din criză prin măsuri de dreapta în 2012. AUR, pentru că are această componentă naționalistă, pro-occidentală, care e venită pe filiera Ponta. Ponta este acceptat de Occident, l-am văzut la Donald Trump Jr., atunci când România TV a organizat două întâlniri. Se întâmpla în toamna lui 2024, înainte de campania electorală. Are contacte foarte bune în America, în Uniunea Europeană și, să nu mai menționăm, și în China. El poate ocupa acest segment suveranist pro-occidental pe care l-a ocupat AUR prin afilierea la MAGA.”

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