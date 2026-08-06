Noua lege ANI intră pe repede înainte la CCR. ”De mult nu au mai fost critici atât de ușor de soluționat”

Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres

Noua lege ANI intră rapid în dezbatere la CCR. PNL și USR s-au încadrat în timpul scurt de depunere a contestației. Au făcut-o țintit. Avocatul Toni Neacșu spune că ”de mult CCR nu a mai avut obiecții de neconstituționalitate atât de ușor de rezolvat”. România mai are termen până la 31 august pentru promulgarea acestei legi. Altfel, pierde 770 de milioane de euro din PNRR.

Curtea Constituţională a României discută, în 12 august, sesizarea pe noua lege ANI, conform unor surse citate de Agerpres.

Miercuri, ca for decizional, Senatul a adoptat propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii.

Proiectul a trecut cu două amendamente contestate de PNL și USR:

amendamentul Fritz : persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi"

: persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi" amendamentul Grădinaru: persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi" va fi obligată să depună declaraţii de avere şi interese.

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Deși a votat proiectul care schimbă normele privind integritatea demnitarilor români, PNL l-a contestat, astăzi, la CCR, alături de USR. Noua lege ANI este strâns legată de un jalon PNRR, de 770 de milioane de euro.

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Toni Neacșu: Mizele sunt prea mari

Avocatul Toni Neacșu comentează că ”USR și PNL au reușit să depună sesizarea la Curtea Constituțională pe legea integrității. Aveau termen doar până la sfârșitul zilei, la ora 24.

Vizează doar aspecte punctuale, anumite articole, iar nu procedura de adoptare a legii sau critici privind legea în întregul ei. Asta înseamnă că, daca CCR se grăbește, nu există risc major ca legea, chiar dacă ar urma să se întoarcă pentru un timp scurt la Parlament pentru modificare, să nu poată intra în vigoare până la 31 august.

Pe fond, cred că de mult CCR nu a mai avut obiecții de neconstituționalitate atât de ușor de rezolvat.

Procedura presupune judecarea fără citare, astfel încât se va putea da un termen rapid de judecată, cu speranța mea că CCR nu se va compromite invocând perioada de concedii. Mizele sunt prea mari pentru a nu și întrerupe concediile dacă este cazul.

L.E. Sursele spun că termenul stabilit este scurt, 12 august, ceea ce înseamnă că scăpăm repede de îndoielile privind legea așa cum a ieșit din Parlament”.

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”PSD să-și asume întreaga responsabilitate” dacă România pierde banii din PNRR

”Zilele acestea s-a văzut foarte clar cine urmărește interesul României și cine se ocupă doar cu manevre și jocuri politice, indiferent de consecințe. Pentru PNL, miza a fost una singură: îndeplinirea jaloanelor din PNRR, protejarea investițiilor și a fiecărui euro care aparține României. Am votat și am apărat fiecare jalon, fiecare reformă pe care o avem prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În cazul legii integrității, vom susține ca proiectul să treacă prin controlul de constituționalitate. Facem tot ce ține de noi pentru a avea o lege în acord cu Constituția României și pentru a nu rata jalonul din PNRR.

În cazul legii decarbonizării, PNL a folosit toate instrumentele parlamentare pe care le-a avut la dispoziție pentru ca legea să fie corectă, în acord cu interesele României și să permită îndeplinirea jalonului asumat. Am votat pentru aprobarea legii, dar, din păcate, forma finală a fost grav afectată de amendamentele PSD. Dacă România va fi penalizată sau nu va primi fondurile europene alocate din cauza acestor modificări, PSD trebuie să își asume întreaga responsabilitate” nota, în acest context, liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului.