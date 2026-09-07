Modalitatea găsită pentru rectificarea bugetară. Guvernul nu poate da OUG

foto: Facebook, Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Parlamentarii ar fi găsit o metodă pentru a face rectificarea bugetară, în condiţiile în care Guvernul interimar nu poate da ordonanţe de urgenţă.

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat situaţia. Conform acestuia, parlamentarii vor ca de rectificarea bugetară să se ocupe comisiile reunite de buget-finanţe din Camera Deputaţilor şi Senat.

"Acum e nevoie neapărată de o rectificare bugetară, fiindcă nu sunt bani pentru angajații de la stat. La noi bugetul se face pe 9 luni, nu pe 12, după care se dădea rectificarea în vară, după cum știm cu toții. Înțeleg că s-a găsit o modalitate: comisiile reunite de buget-finanțe din Cameră și Senat să propună ele rectificarea.

înțeleg că aceasta a fost modalitatea gândită de ei. Modalitatea legală prin care pot face rectificarea. După cum știm cu toții, Guvernul demis nu poate să facă rectificare bugetară. Parlamentul însă poate. Problema este că de la 1 octombrie trebuie să plătești educația, sănătatea, poliția. Deci funcționarii trebuie plătiți, iar în buget nu mai sunt bani", a declarat Bogdan Chirieac la B1 TV, în emisiunea moderată de Ioana Constantin.

Urmează şi ordonanţe "trenuleţ"?

Jurnalista Ioana Constantin a punctat că, odată cu rectificarea bugetară, ar putea fi introduse şi noi "ordonanţe trenuleţ". Bogdan Chirieac spune că măsura poate fi evitată, dacă nu avem Guvern cu puteri depline până la 1 ianuarie.

"Rectificarea trebuie să o facă, fiindcă este faptă penală dacă nu dau salariile. Să știți că, dacă aș fi subiectiv, mi-aș dori să nu existe Guvern până pe 1 ianuarie. Pentru că, dacă nu ar exista guvern la 1 ianuarie, nu ar mai da ordonanțe „trenuleț” și ar trebui să aplice toate legile favorabile. Cresc salariile în administrație, toți sindicaliștii mi-au spus același lucru. Chiar mi-aș dori ca indecizia președintelui să rămână până pe 1 ianuarie", a declarat Bogdan Chirieac.

Partidele nu se înţeleg. Bogdan Chirieac crede că Sorin Grindeanu ar trebui nominalizat

Bogdan Chirieac crede că preşedintele Nicuşor Dan ar trebui să îl nominalizeze pentru funcţia de prim-ministru pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Dacă nici acesta nu adună o majoritate, atunci se poate deschide discuţia despre alegerile anticipate.

"Din punctul meu de vedere, premierul ar trebui să fie președintele Partidului Social Democrat, cel mai mare partid din Parlament, și anume Sorin Grindeanu. Am văzut și numele lui Luca Niculescu care vine din zona tehnocrată, diplomat cu rezultate excelente în relația cu Franța și artizanul intrării României în OCDE. Dânsul s-a ocupat de intrarea noastră acolo. S-a vehiculat și numele lui Alexandru Nazare, dar nu avem nimic clar în acest sens. Într-un timp se vorbea și de Cătălin Predoiu, dar n-am mai auzit nimic. Siegfried Mureșan, propus de Ilie Bolojan, a fost așa ca să nu se propună pe sine, să nu ne zică direct că tot el vrea să fie. Într-un final cine a rămas? Eugen Tomac, care nu a primit aprobarea UDMR, iar despre Adrian Veștea știm cu toți. Avem o mulțime de premieri nominalizați, dacă ne uităm. Doar unul a mers în Parlament și nu a trecut. Trebuie să ajungem din nou în Parlament și să vedem dacă a doua propunere trece sau nu trece. În funcție de asta știm ce avem de făcut. Nu putem continua la nesfârșit în felul acesta. Sau poate reușim. Uite că stăm deja cu Bolojan de 4 luni de zile", a explicat Bogdan Chirieac luni dimineaţă, la Realitatea Plus.