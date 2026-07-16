Proteste şi chiar grevă generală, din cauza legii salarizării. România, la un pas de junk. Ce spune Marius Budăi, PSD

Protest al salariaților din Educație. Sursa foto: Agerpres/ foto din 08.09.2025

Marius Budăi critică dur modul în care este gestionată legea salarizării și acuză lipsa de consultare cu sindicatele pe fondul amenințărilor cu greva generală din educație și sănătate.

Fostul ministru al Muncii susține că reducerea sau înghețarea veniturilor justifică nemulțumirea bugetarilor și lansează atacuri la adresa guvernării, în timp ce jurnalistul Val Vâlcu ridică problema riscului ca România să fie retrogradată la categoria junk de către agențiile de rating.

"O lege atât de importantă ca legea salarizării... A făcut o conferinţă la Parlament domnul Pîslaru, de vreo 3 ore, şi a povestit cum a modificat dumnealui, cum a tăiat acolo sporuri, că ce a făcut şi ce bine a făcut dumnealui pe ultima sută de metri. Când au ieşit sindicatele în stradă, nu mai era legea lui, era legea lăsată de Manole, de la PSD. Vedeţi? O dublă raportare la aceeaşi problemă. Noi nu putem să facem o reformă atât de mare, care se adresează unui milion de oameni, cu tot cu familiile lor, fără să ne consultăm, fără să dezbatem cu sindicatele. Nu putem face asta. Cu siguranţă că discuţiile cu sindicatele, şi o spun din experienţă, sunt foarte grele. Am dezbătut cu sindicatele şi cu patronatele în Consiliul Naţional Tripartit. Am dezbătut cu sindicatele şi patronatele la Ministerul Muncii. Am ieşit în faţa sindicatelor, în faţa oamenilor, şi la Guvern, când erau mii de oameni, şi la minister, să discut cu oamenii. Nu sunt discuţii uşoare, aşa este.

Meseria de sindicalist, spuneam eu mai în glumă mai în serios, este o meserie a nemulţumitului, şi aşa trebuie să fie!", a declarat Marius Budăi.

"Profesorii, medicii, poliţiştii, ameninţă cu proteste care merg până la greva generală pentru a bloca legea salarizării. Sunt nemulţumiţi, supăraţi, din cauza tăierii de venituri preconizată de această lege. Dar o retrogradare la junk din partea agenţiilor de rating nu ar avea un efect şi mai devastator? Nu ar tăia de tot pensiile şi salariile, pentru că nu ar mai fi capacitatea de plată?", a întrebat Val Vâlcu.

"Nicidecum nu au cum să fie mulţumiţi nici profesorii, nici cei din Apărare şi ordine publică şi nici medicii. Când le pui în faţă o lege cu perspectiva nu numai de a fi îngheţate veniturile pe următorii 5 ani, ci şi cu perspectiva reducerii veniturilor, e normal să fie nemulţumiţi. Dacă vorbim de junk, eu vă spun ce am auzit din presă. O discuţie neoficială a domnului Bolojan cu colegi de-ai dânsului, liberali. Dacă discuţia asta este reală, este foarte grav. Le-ar fi spus unor colegi liberali "stăm acolo, încurcăm, facem tot posibilul să ajungă România în junk, ca după aia să dăm vina pe alţii". Dacă asta e abordarea faţă de ţară, e o abordare total iresponsabilă. Eu spun doar ce am auzit din presă.

Cu siguranţă că agenţiile de rating sunt foarte atente la noi. De aia am şi spus că PSD, chiar din opoziţie, nu pune beţe în roate unor legi necesare, fie că vorbim de SAFE, de PNRR, de OCDE. Nicidecum! Pentru că am lucrat de ani de zile pe ele. Eu am deschis discuţiile, ca ministru al Muncii, pe pachetele de legi pentru asistenţă socială, şi tot ce înseamnă încurajarea muncii, pentru accederea României la OCDE. Dar noi spunem că nu putem, sub ameninţarea unui deadline, să primim nişte legi atât de importante cu pretenţia că le vom vota. Vă amintesc, e 14 iulie azi şi nu avem la Parlament nicio propunere pentru a o lua în calcul sau pentru a face dezbateri pe acele propuneri. Şi de ce acum? De ce atât de târziu? Când domnul Bolojan a vrut să pună biruri pe cetăţeni, a venit cu asumare în Parlament şi a şters pe jos cu Parlamentul", a răspuns Marius Budăi.