Viteza de navigație în Delta Dunării, limitată la 5 km/h. Proiectul a fost adoptat de Senat

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 02 Iun 2026
dunare barca pescuit Dunărea în dreptul localității Sfantu Gheorghe din județul Tulcea. Sursa foto: Agerpres
Senatul a adoptat, marţi, un proiect de lege care prevede ca viteza de navigaţie pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" să fie de 5 kilometri la oră, stabilind sancţiuni cu amendă între 250 lei şi 1.000 lei în cazul depăşirii acestei viteze.

Proiectul modifică şi completează în acest sens Legea 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", scrie Agerpres.

Potrivit actului normativ, va constitui contravenţie "nerespectarea regulilor de navigaţie şi circulaţie cu o limită maximă de viteză de 5 km/h pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei 'Delta Dunării', cu excepţia braţelor Dunării, în zonele intravilane ale localităţilor, în zona punctelor permise pentru acostarea/staţionarea navelor şi ambarcaţiunilor şi în zona punctelor permise pentru acostarea/staţionarea pontoanelor-dormitor, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei 'Delta Dunării'".

Contravenţiile în acest caz se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 700 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane juridice.

Aceste cazuri vor fi însă exceptate de la confiscarea uneltelor de pescuit, navelor, ambarcaţiunilor şi mijloacelor de transport, precum şi altor bunuri folosite în săvârşirea contravenţiilor.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Regulile privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 538/2015.

Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor este decizională.

