La cererea României, luni, 1 iunie 2026, a avut loc o sesiune specială a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, cu participarea ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu.

Dar să luăm o scurtă pauză de la știrile care ne încruntă și să privim partea amuzantă a lucrurilor. Așadar... rra bine dacă astăzi era președinta României Elena Lasconi. De ce? Păi cu ocazia asta afla câte ţări fac parte din Consiliul de Securitate al ONU.

Amintim că în campania electorală, Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidenţiale, nu a ştiut să spună ce ţări fac parte din Consiliul de Securitate al ONU. Ea a afirmat că România este membră, deşi nu face parte din acest organism.

Consiliul de Securitate al ONU este compus din cinci membri permanenţi (SUA, Franța, Marea Britanie, China și Rusia) şi zece membri nepermanenţi, aleși în urma unor alegeri care au loc anual.

