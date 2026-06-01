€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Era bine ca azi Elena Lasconi să fi fost președinta României în contextul dronei de la Galați. ONU îi oferea o lecție

Era bine ca azi Elena Lasconi să fi fost președinta României în contextul dronei de la Galați. ONU îi oferea o lecție

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 01 Iun 2026
id281741_inquam_photos_octav_ganea_99426000 Elena Lasconi. Inquam Photos/ Octav Ganea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Oana Țoiu se află la Consiliul de Securitate al ONU, ședința fiind convocată la solicitarea României.

La cererea României, luni, 1 iunie 2026, a avut loc o sesiune specială a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, cu participarea ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu.

Dar să luăm o scurtă pauză de la știrile care ne încruntă și să privim partea amuzantă a lucrurilor. Așadar... rra bine dacă astăzi era președinta României Elena Lasconi. De ce? Păi cu ocazia asta afla câte ţări fac parte din Consiliul de Securitate al ONU.

Amintim că în campania electorală, Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidenţiale, nu a ştiut să spună ce ţări fac parte din Consiliul de Securitate al ONU. Ea a afirmat că România este membră, deşi nu face parte din acest organism.

Consiliul de Securitate al ONU este compus din cinci membri permanenţi (SUA, Franța, Marea Britanie, China și Rusia) şi zece membri nepermanenţi, aleși în urma unor alegeri care au loc anual.

VEZI ȘI: Dronă căzută la Galaţi. 56 de ţări condamnă la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

onu
galati
drona
elena lasconi
romania
presedinte
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Era bine ca azi Elena Lasconi să fi fost președinta României în contextul dronei de la Galați. ONU îi oferea o lecție
Publicat acum 26 minute
A murit Cheluţu, câinele celebru al lui Dorian Popa
Publicat acum 29 minute
Maria Zaharova acuză România de „acțiuni neprietenoase“ care „nu vor rămâne fără răspuns“
Publicat acum 29 minute
„Brain freeze”. Durere de cap de la înghețată? Poate spune mai multe despre sănătatea ta decât crezi
Publicat acum 42 minute
Dronă căzută la Galaţi. 56 de ţări condamnă la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 40 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 13 ore si 26 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 10 ore si 4 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close