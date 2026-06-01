Atenție... că tot vine bacalaureatul! Metoda de copiat care te trimite la spital. Tinerii ajung la Urgențe

Și pentru că, probabil, unii se gândesc la metode pentru a copia... trebuie să fie atenți. De ce? Pentru că pot ajunge la spital.

De exemplu, în Spania se vor folosi detectoare de frecvență pentru a preveni utilizarea noilor tehnologii la copiat. Este vorba despre dispozitive tot mai greu de depistat de profesori, precum nano-căștile, care sunt mai mici decât o boabă de linte. Sunt introduse în ureche și, în unele cazuri, i-au trimis pe utilizatori la Urgențe pentru a fi extrase de medici.

Nu este o legendă urbană. Medicul ORL-ist Enrique Roviralta, de la Hospital Universitario de Ceuta (Spania), a fost nevoit să scoată aproximativ cinci astfel de dispozitive în ultimul an și jumătate. Dintre acestea, patru au aparținut unor elevi de liceu, iar unul unui bărbat de aproximativ 50 de ani, care a avut nevoie chiar de o intervenție chirurgicală, deoarece canalul auditiv era neregulat și îngust, ceea ce a complicat procedura.

Astfel de extracții din ureche nu ridică, de regulă, probleme și pot fi rezolvate în aproximativ 10 minute. Totuși, în anumite situații, intervenția poate deveni mai dificilă și necesită asistență medicală specializată.

După 30 de ani de experiență, specialistul a folosit niște micro-pense pentru a extrage un obiect pe care nu-l mai întâlnise niciodată într-o ureche: „Am văzut de toate: insecte, boabe de leguminoase, nisip, pietricele, plastilină, jucării mici, bucăți de radieră sau burete. Dar asta era ceva nou”.

Scopul principal al acestor nano-căști este copiatul la examene. Este recomandat să nu introduceți niciun corp străin în ureche, mai ales că elementele magnetice pot provoca leziuni ale timpanului.

Nano-casca invizibilă folosită la copiat este atât de mică încât măsoară doar 3 milimetri lungime și 2 milimetri lățime, fiind mai mică decât o boabă de linte. Dispozitivul funcționează prin inducție electromagnetică și permite utilizatorului să primească în timp real informații transmise de pe telefon, fără ca profesorii sau cei din jur să observe prezența căștii.

