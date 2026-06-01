€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Atenție... că tot vine bacalaureatul! Metoda de copiat care te trimite la spital. Tinerii ajung la Urgențe
Data publicării: 01 Iun 2026

Atenție... că tot vine bacalaureatul! Metoda de copiat care te trimite la spital. Tinerii ajung la Urgențe
Autor: Anca Murgoci

imagine cu un elev care susține un examen Simularea examenului de Bacalaureat 2026 a început astăzi, luni, 23 martie. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Se apropie examenul de bacalaureat și evaluarea națională.

Și pentru că, probabil, unii se gândesc la metode pentru a copia... trebuie să fie atenți. De ce? Pentru că pot ajunge la spital. 

De exemplu, în Spania se vor folosi detectoare de frecvență pentru a preveni utilizarea noilor tehnologii la copiat. Este vorba despre dispozitive tot mai greu de depistat de profesori, precum nano-căștile, care sunt mai mici decât o boabă de linte. Sunt introduse în ureche și, în unele cazuri, i-au trimis pe utilizatori la Urgențe pentru a fi extrase de medici.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum sunt corectate, de fapt, lucrările la Bacalaureat și Evaluare Națională. Adevărul despre verificarea examenelor: Ce nu știu elevii 

Nu este o legendă urbană. Medicul ORL-ist Enrique Roviralta, de la Hospital Universitario de Ceuta (Spania), a fost nevoit să scoată aproximativ cinci astfel de dispozitive în ultimul an și jumătate. Dintre acestea, patru au aparținut unor elevi de liceu, iar unul unui bărbat de aproximativ 50 de ani, care a avut nevoie chiar de o intervenție chirurgicală, deoarece canalul auditiv era neregulat și îngust, ceea ce a complicat procedura.

Astfel de extracții din ureche nu ridică, de regulă, probleme și pot fi rezolvate în aproximativ 10 minute. Totuși, în anumite situații, intervenția poate deveni mai dificilă și necesită asistență medicală specializată.

După 30 de ani de experiență, specialistul a folosit niște micro-pense pentru a extrage un obiect pe care nu-l mai întâlnise niciodată într-o ureche: „Am văzut de toate: insecte, boabe de leguminoase, nisip, pietricele, plastilină, jucării mici, bucăți de radieră sau burete. Dar asta era ceva nou”.

Scopul principal al acestor nano-căști este copiatul la examene. Este recomandat să nu introduceți niciun corp străin în ureche, mai ales că elementele magnetice pot provoca leziuni ale timpanului. 

Nano-casca invizibilă folosită la copiat este atât de mică încât măsoară doar 3 milimetri lungime și 2 milimetri lățime, fiind mai mică decât o boabă de linte. Dispozitivul funcționează prin inducție electromagnetică și permite utilizatorului să primească în timp real informații transmise de pe telefon, fără ca profesorii sau cei din jur să observe prezența căștii.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Generația care „gâfâie” la citire. Radu Leca: „E revoltător!” / VIDEO 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bacalaureat
copiat
evaluare nationala
profesori
elevi
studenti
spania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Germania vrea să mobilizeze în mod obligatoriu rezerviştii chiar şi în timp de pace
Publicat acum 36 minute
Zăpada se topeşte în ritm accelerat în Făgăraş şi în Bucegi. La Bâlea Lac au mai rămas doar petice de zăpadă
Publicat acum 59 minute
Consiliul de Securitate al ONU, convocat la solicitarea României, în premieră, pe tema încălcării spaţiului aerian românesc de către Rusia
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Atenție... că tot vine bacalaureatul! Metoda de copiat care te trimite la spital. Tinerii ajung la Urgențe
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Noul șef al Mossad, validat de Curtea Supremă din Israel
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 15 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 8 ore si 44 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 6 ore si 53 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close