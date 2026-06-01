DCNews Stiri Elevii primesc încă o zi liberă după Rusalii și Ziua Copilului
Data publicării: 01 Iun 2026

Elevii primesc încă o zi liberă după Rusalii și Ziua Copilului
Autor: Dana Mihai

Elevii primesc încă o zi liberă după Rusalii și Ziua Copilului - foto AI
Rusaliile ortodoxe au fost sărbătorite anul acesta pe 31 mai, la 50 de zile după Paște, iar a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, este zi liberă legală în România.

În 2026, aceasta coincide cu Ziua Copilului, astfel că începutul verii aduce încă o zi liberă pentru angajați și elevi.

Prima săptămână din iunie, aproape pe jumătate liberă pentru elevi

Pentru elevi, această perioadă vine cu și mai multe zile fără cursuri. După weekendul prelungit de Rusalii și Ziua Copilului, elevii vor avea din nou liber vineri, 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Astfel, prima săptămână din iunie va avea doar trei zile de cursuri pentru mulți dintre ei.

Un alt weekend prelungit din 2026 va fi la finalul lunii noiembrie și începutul lui decembrie, când Sfântul Andrei va cădea luni, 30 noiembrie, iar Ziua Națională a României va fi marți, 1 decembrie.

