Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Moment delicat pentru Harry și Meghan. Problema care zguduie relația lor
Data publicării: 01 Iun 2026

Moment delicat pentru Harry și Meghan. Problema care zguduie relația lor
Autor: Dana Mihai

harry si meghan Imagine cu Prințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: Agerpres
Prințul Harry continuă să privească viața prin prisma statutului său regal, în timp ce Meghan Markle este mult mai preocupată de situația financiară a familiei, susține o sursă apropiată cuplului.

Meghan i-ar fi cerut lui Harry să contribuie mai mult financiar

Potrivit acesteia, Meghan Markle i-ar fi transmis lui Harry că trebuie să contribuie mai mult din punct de vedere financiar. Sursa a declarat pentru newsletterul Naughty But Nice că au apărut îngrijorări legate de capacitatea Ducelui și Ducesei de Sussex de a-și susține pe termen lung stilul de viață.

„Meghan i-a spus în cele din urmă lui Harry că trebuie să se implice mai mult financiar. Ea este cea care negociază contractele de afaceri, gestionează brandul și se gândește la viitor”, a afirmat sursa.

Meghan dezvoltă afaceri, Harry se concentrează pe proiecte caritabile

După ce au renunțat la rolurile de membri activi ai Familiei Regale, Meghan și-a dezvoltat propriul brand de lifestyle, în timp ce Harry a rămas concentrat în principal pe activități caritabile, inclusiv pe proiectul său de suflet, Invictus Games.

Aceeași sursă susține că Harry continuă să abordeze viața ca un membru al familiei regale, căutând proiecte cu impact și semnificație socială, în timp ce Meghan este cea care pune întrebările practice legate de bani și de modul în care sunt acoperite cheltuielile familiei, potrivit Express

