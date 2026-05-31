Trump spune că iranienii i-au promis că nu vor dezvolta arme nucleare

În momentul în care cele două ţări păreau să se apropie de un acord în ultimele zile, New York Times a relatat sâmbătă că preşedintele SUA a înăsprit termenii propunerii şi a trimis o versiune revizuită a textului către Teheran, notează agențiile Agepres și AFP.

Cotidianul nu a putut detalia modificările aduse propunerii de către preşedinte. Cu toate acestea, potrivit site-ului Axios, Trump doreşte o poziţie mai fermă a Washingtonului cu privire la mai multe aspecte pe care le consideră personal importante, inclusiv soarta materialelor nucleare iraniene.

Într-un interviu înregistrat la începutul acestei săptămâni şi difuzat sâmbătă de Fox News, preşedintele Trump a susţinut că a primit asigurări că Teheranul nu se va dota cu arme nucleare, nici prin fabricarea, nici prin achiziţionarea acestora.

"Singura garanţie de care am nevoie este că nu vor exista arme nucleare. Ei au fost de acord cu asta, iar asta a fost foarte interesant", a declarat Trump.

"Iniţial au spus: 'Nu vom dezvolta o armă nucleară'. Am spus: 'Ei bine, ce s-ar întâmpla dacă aţi cumpăra o armă nucleară?'. Acum, ei spun: 'Nu vom dezvolta şi nu vom cumpăra sub nicio formă o astfel de armă'", a continuat el.

"Nu mă grăbesc", a declarat miliardarul republican. "Încet, dar sigur, cred că obţinem ceea ce ne dorim. Şi dacă nu obţinem ceea ce ne dorim, lucrurile se vor termina diferit", a adăugat el.

Sâmbătă, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat că Statele Unite sunt "mai mult decât capabile" să reia războiul împotriva Iranului în cazul în care negocierile eşuează.

Problema nucleară este unul dintre principalele puncte de dispută dintre Statele Unite şi Iran în aceste negocieri pentru încheierea războiului, care a început pe 28 februarie odată cu ofensiva israeliano-americană împotriva Republicii Islamice.

Statele Unite şi Israelul acuză Teheranul că încearcă să achiziţioneze arme nucleare, ceea ce Iranul neagă.

Războiul a ucis mii de oameni şi a afectat economia globală prin creşterea preţurilor petrolului.