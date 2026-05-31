Vlad Țepeș, Eremia Grigorescu și...Radu Miruță

"În anul 1462, Vlad Țepeș, în bătalia cu turcii, le cere oștenilor săi să nu lase nici pasărea cerului să treacă Dunărea, iar în anul 1917 celebrul ordin: Pe aici nu se trece, emis de generalul Eremia Grigorescu, ne-a făcut victorioși în bătăliile cu nemții de la Oituz și Mărășești", precizează senatorul PSD, Robert Cazanciuc într-o postare pe Facebook, după ce drona rusească a lovit un bloc în Galați.

"În anul de grație 2026, un mesaj telefonic Ro-Alert și o mână divină au făcut ca o mamă și fiul ei, ce locuiau într-un bloc din Galați, să fie doar răniți și nu uciși de o dronă lansată de pe teritoriul controlat de o Rusie agresoare.

L-am urmărit aseară pe ministrul demis al apărării, Radu Miruță, făcând o declarație dezarmantă, prin care, dovedind preocupare, ne informează că, încă din februarie anul acesta, dupa patru ani de război la frontieră, am fi cerut NATO să aprobe trimiterea în România a unor capabilități care să apere flancul estic, că solicitarea a fost aprobată, dar că...nimeni nu a trimis nimic pina acum!!

Nu știu dacă domnul Miruță s-o fi gândit că, din moment ce Vlad Țepeș a primit arme de la nemți, iar Eremia Grigorescu de la francezi, a venit timpul să scrie istorie, iar în mandatul domniei sale trebuie să dăm un tun și să primim arme și de la nemți și de la francezi. În lumea plină de conflicte de astăzi, lucrurile se rezolvă prin diplomație politică și militară, făcută de oameni în fața cărora partenerii își scot pălăria, și nu printr-o așteptare contemplativă, pentru că din cer poate pica altceva decât te aștepți.

Citită mai cu atenție, istoria ne mai arată ceva, de exemplu că în Al Doilea Război Mondial România a produs 1000 de avioane, din care aproximativ 700 erau IAR 80, un excepțional avion de concepție românească, mult lăudat în istoria aviației americane și furat integral de ruși până la finalul războiului. Astăzi nu mai avem forța tehnologică să producem avioane, dar avem un parteneriat strategic cu americanii care le permite aviatorilor români să zboare pe cele mai performante aparate de zbor din lume. Avem ceva însă, avem inteligență tânără și companii românești care au devenit furnizoare de software pentru armata americană care apără bazele militare din Golf sau de sisteme de luptă electronică utilizate pe frontul din Ucraina, adică combat proven cum ar spune negustorul de arme.

Cred că aceste companii românești ar fi mai mult decât bucuroase să își poată demonstra performanțele produselor, apreciate deja în lume, în apărarea fruntariilor țării. Îi aștept ORICÂND la Senat pe cei care vor să folosească produse românești în apărarea țării, dar se tem de...legislație!

Celebrele ordine de luptă: nici pasărea cerului nu va trece Dunărea și ...pe aici nu se trece, sistemele de luptă Gepard sau similare, elicopterele și avioanele, la care se adaugă procedurile și capabilitățile de apărare stratificată NATO, ar fi trebuit să facă din frontiera românească un zid care sa îl facă invidios pe Baiazid, să îl pună pe fugă pe agresorul Putin, și să nu îi trezească în miez de noapte pe românii din Galați, Brăila, Tulcea, Constanța sau...Vaslui.

De ce nu se întâmplă lucrurile așa, dar mai ales ce e de făcut pentru a le da românilor încredere în țara lor, putem afla, cu voință și responsabilitate, în scurt timp", a postat Robert Cazanciuc pe Facebook.

