Dragoș Pîslaru spune că este pe „post de țap ispășitor” în mijlocul scandalului cu legea salarizării

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că primește numeroase critici pentru proiectul legii salarizării unitare, care a generat tensiuni și proteste în mai multe domenii din sectorul public.

Chestionat de ce nu au fost consultate sindicatele înainte de publicarea proiectului, ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru a zis că documentul a fost preluat din mandatul anterior și a fost pus în dezbatere în forma actuală, urmând să fie corectat ulterior.

„Sunt într-adevăr pe post de țap ispășitor”, afirmă Dragoș Pîslaru

„Sunt într-adevăr pe post de țap ispășitor pentru toate lucrurile care n-au fost făcute fie la timp, fie au fost făcute fără să existe niște consultări robuste cu toate familiile ocupaționale”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Proteste în mai multe domenii după publicarea proiectului salarizării unitare



Proiectul de lege al salarizării unitare a fost prezentat luni de Ministerul Muncii și a declanșat reacții și proteste în sistemul public.

Asistenții medicali, angajații ANAF și de la Trezorerie, profesorii, grefierii au protestat. Cadrele didactice au amenințat cu boicotarea examenelor naționale, iar grefierii afirmă că ar putea stopa activitatea în instanțe și parchete.

Discuții cu sindicatele și reprezentanții categoriilor profesionale

În paralel, Ministerul Muncii a demarat discuții cu sindicatele și reprezentanții diferitelor categorii profesionale, cu scopul de a ajusta forma proiectului. După întâlniri cu reprezentanți din educație și Apărare, ministrul Dragoș Pîslaru a admis că există probleme în document. El a zis precizat că au fost găsite „mai multe lacune”.

„Este foarte simplu. Eu legea am preluat-o ca atare. Deci am avut trei săptămâni la dispoziție cu o lege pregătită în trecut și trebuie să îi întrebați pe cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective. E un lucru foarte simplu”, a declarat Pîslaru, care a adăugat că rolul său este să corecteze proiectul.

„În acest moment pe mine nu mă mai interesează atât de mult trecutul. Sunt într-adevăr pe post de țap ispășitor, pentru toate lucrurile care n-au fost făcute fie la timp, fie au fost făcute fără să existe niște consultări robuste cu toate familiile ocupaționale. Asta fac eu acum. Ofer o șansă acestei legi, acestei reforme, ca să poată deveni o reformă bună și în care să putem atinge cât mai multe dintre lucrurile care sunt importante pentru sectorul public fără să afectăm restul societății, adică să ne încadrăm în bugetul pe care îl avem”, a spus Dragoș Pîslaru.

Pîslaru, despre alocările din educație



Ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru a mai spus că în educație este prevăzută cea mai mare alocare din fondul de salarii, respectiv 1,75 miliarde de lei, și că schimbările vor fi făcute după dialogul cu sindicatele.

„Discuțiile sunt în direcția bună. Nu este un proiect de lege care să fi fost perfect, am constatat mai multe lacune, sper cu Ministerul Educației și sindicatele să le putem corecta. Sunt lucruri care țin de elemente specifice și lucruri care țin de grilă, reașezarea grilei, de echivalența între gradația de merit și prima de performanță, de sporurile rămase, cum se aplică și în ce fel putem să le luăm în calcul. Cred că a fost o direcție bună, nimic nu e agreat până când totul este agreat, așa este un principiu de negociere. Nimeni nu e bucuros pe nicio parte, dar acesta e un semn bun”, a zis Pîslaru.

Proiectul de lege al salarizării unice, aflat în transparență decizională, trebuie adoptat până la 1 iulie 2025. Miza PNRR

Proiectul de lege al salarizării unice, aflat în transparență decizională, prevede intrarea în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027. Raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul bugetar ar urma să fie de 1 la 8. Valoarea de referință pentru anul 2027 este stabilită la 4.100 de lei.

Actul normativ trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare, cu scopul de a respecta termenul din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care prevede data de 1 iulie 2026.

În acest moment, grila de salarizare prezentată cuprinde următoarele valori brute: președintele României – 32.800 lei, prim-ministrul – 30.750 lei, ministru – 26.650 lei, parlamentar – 24.600 lei, șeful Armatei – 20.500 lei, soldat – 4.674 lei și sergent – 5.860 lei.