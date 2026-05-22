Ilie Bolojan, reacție nervoasă după ce a fost întrebat ce a făcut 11 luni ca premier cu jaloanele PNRR: "Doriți să faceți dvs. conferința de presă?"

Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la PNL Vrancea, despre faptul că 38 de ținte și jaloane din PNRR nu sunt încă îndeplinite și de ce o parte dintre ele trebuie rezolvate în Parlament, ceea ce ar limita controlul Guvernului. Jurnalista a sugerat că acest caz reflectă probleme în gestionarea proiectului în timpul mandatului său de 11 luni.

Ilie Bolojan a respins criticile privind întârzierile din PNRR, afirmând că doar 9 jaloane necesită legi în Parlament, iar celelalte pot fi rezolvate de Guvern.

Bolojan, 11 luni la conducerea Guvernului. 38 de jaloane din PNRR nu sunt îndeplinite

„Cu privire la PNRR, ați condus Guvernul timp de 11 luni, de ce am ajuns în situația în care 38 de ținte și jaloane nu sunt îndeplinite și acum ele trebuie să meargă în Parlament, fără ca Executivul să poată să controleze acest proces”, i-a spus jurnalista premierului interimar.

„Nu, întrebarea este tendențioasă. În Parlament trebuie să meargă 9 proiecte de legi, celelalte jaloane se rezolvă prin ordine de ministru, prin Hotărâri de Guvern și sunt fără probleme, în faza de rezolvare...”, a răspuns Ilie Bolojan.

Bolojan, vizibil iritat de insistența jurnalistei pe tema PNRR

Ulterior, jurnalista a intervenit din nou, iar Ilie Bolojan s-a arătat vizibil enervat și a oferit noi explicații.

„Problemele importante, dacă îmi permiteți, am o rugăminte, doriți să vă răspund sau doriți să faceți dumneavoastră conferința de presă, pentru că atunci vă lăsăm în pace, haideți să fim politicoși și să îi respectăm pe ceilalți”, a spus Ilie Bolojan.

„Actul pe care l-ați avut pe masă, în Guvern, spune că doar două hotărâri puteți adopta”, a insistat jurnalista.

În continuare, Ilie Bolojan a susținut că ministerele sunt responsabile de implementare și că principalele dificultăți țin de reformele legislative, nu de acțiunea Guvernului.

„Revin, în acestă situație, este foarte important ca jaloanele cu mize mari, cele care înseamnă reforme și se adoptă prin legi să fie adoptate pentru că acolo sunt sumele foarte mari. Fiecare jalon trebuia îndeplinit de către ministerele care erau coordonatorii de reformă, precum este terminologia, și fiecare ministru care a fost pe funcție a avut posibilitatea să le rezolve în timpul în care a considert de cuviință. Sigur că asta ține și de negocierile cu Comisia Europeană, de dificultatea de a veni cu astfel de propuneri, dar nu vor fi probleme pe îndeplinirea jaloanelor care țin de Guvernul României, ci problemele mari sunt pe componenta parlamentară”, a mai spus Ilie Bolojan.