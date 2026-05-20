Sorin Grindeanu: Eu încurajez ca politică generală un sistem fiscal cu taxe cât mai mici

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă, în cazul în care ajunge la guvernare, va scădea taxa pe valoare adăugată.

"Eu nu vreau să mă duc la chestiuni de acest tip. Eu încurajez ca politică generală un sistem fiscal cu taxe cât mai mici. Ar trebui să fie o ţintă să revii la treaba asta, dar aceste măsuri se pot lua în urma unor analize", a spus acesta la Adevărul.ro.

El a adăugat că nu ar vrea să facă promisiuni pe care să nu le poată îndeplini.

"Dar dacă aş putea, aş face-o. Dacă datele economice îţi arată bine, dacă lucrurile sunt într-o direcţie corectă, eu cred că oricine ar lua o asemenea decizie, dacă ar putea să o facă", a afirmat Grindeanu.

