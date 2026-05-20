O nouă specie de meduză, extrem de veninoasă, descoperită într-o populară destinație de vacanță. Înoată după pradă și ucide oameni
Data publicării: 20 Mai 2026

O nouă specie de meduză, extrem de veninoasă, descoperită într-o populară destinație de vacanță. Înoată după pradă și ucide oameni
Autor: Doinița Manic

imagine cu o meduza Această meduză se găsea de obicei în largul coastei Thailandei. Foto: Pixabay
O nouă specie de meduză, extrem de veninoasă, a fost descoperită într-o populară destinație de vacanță.

Oamenii de ştiinţă au descris o nouă specie de meduză-cutie extrem de veninoasă, bazată pe exemplare care se aflau în apropierea unei insule din Singapore, cunoscută anterior sub numele de Pulau Blakang Mati, sau "Insula Morţii din Spate", în 2020 şi 2021, transmite Agerpres.

Specia nou descrisă, Chironex blakangmati, a fost numită după numele original, de rău augur, al insulei în limba malaeziană, mai degrabă decât după numele său modificat din 1972, Sentosa, care înseamnă "pace şi linişte".

Înțepăturile acestor meduze pot ucide oameni

C. blakangmati este una dintre cele patru specii cunoscute de meduză-cutie Chironex, toate fiind incredibil de veninoase. Înţepăturile lor, transmise prin intermediul unor celule speciale de pe tentaculele lor numite nematociste, sunt atât de puternice încât pot ucide oameni. Şi, spre deosebire de majoritatea celorlalte meduze care pur şi simplu călătoresc pe curenţi, meduzele-cutie Chironex pot identifica şi înota activ spre pradă datorită musculaturii lor puternice şi ochilor complecşi.

Anterior, oamenii de ştiinţă confundaseră C. blakangmati cu o altă specie de meduză-cutie, C. yamaguchii. Cu toate acestea, se pare că aceste meduze-cutie sunt diferite, atât genetic, cât şi morfologic, se arată într-un nou studiu, publicat pe 15 mai în revista Raffles Bulletin of Zoology.

Ce spun oamenii de știință despre această meduză

"C. blakangmati seamănă remarcabil cu Chironex yamaguchii - o specie de meduză pe care am descoperit-o pentru prima dată în Okinawa în timp ce îmi făceam masteratul acolo. Dar ne-am dat seama că erau complet diferite. De fapt, m-am întors să curăţ de praf o mostră veche de C. yamaguchii pe care încă o aveam depozitată în Okinawa pentru a ajuta la comparaţii!", a declarat într-un comunicat co-autoarea studiului, Cheryl Ames, profesor de biologie marină aplicată la Universitatea Tohoku din Japonia şi cercetător asociat la Muzeul Naţional Smithsonian de Istorie Naturală din Washington, D.C. 

Cercetătorii au descoperit că specia nou identificată nu are structuri de canale ramificate în partea de jos a corpului său în formă de clopot, aşa cum prezintă C. yamaguchii şi celelalte două specii de Chironex, C. fleckeri şi C. indrasaksajiae. Mai exact, aceste canale se află în interiorul panglicilor perradiale de pe tentacule, care sunt structuri care întăresc musculatura ce propulsează meduzele-cutie atunci când înoată. Împreună cu discrepanţele genetice, această diferenţă anatomică a confirmat că C. blakangmati este o specie separată, conform comunicatului.

"Revizuirea şi analiza noastră amănunţită a tuturor speciilor de Chironex cunoscute până în prezent dezvăluie multe despre aceste meduze-cutie", a declarat în comunicat co-autorul studiului, Danwei Huang, profesor asociat la Departamentul de Ştiinţe Biologice al Universităţii Naţionale din Singapore şi la Muzeul de Istorie Naturală Lee Kong Chian.

C. indrasaksajiae se găseşte de obicei în largul coastei Thailandei

Rezultatele au dezvăluit, de asemenea, pentru prima dată că C. indrasaksajiae, care se găseşte de obicei în largul coastei Thailandei, este prezentă în apele din Singapore. Supranumită viespea de mare thailandeză, această specie poate fi mortală.

"Am fost surprinşi să găsim C. indrasaksajiae atât de departe de Thailanda", a spus Ames. "Înregistrarea unor extinderi ale arealului de răspândire precum acestea este foarte importantă, deoarece în prezent ştim atât de puţine despre biodiversitatea şi distribuţia spaţială a meduzelor-cutie."

Datele sugerează că înţepăturile de meduză-cutie provoacă aproximativ 40 de decese pe an la nivel global, dar unii experţi consideră că acest număr este o subestimare uriaşă.

