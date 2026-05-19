Prăbușire în lanț: Rețeaua de credite care a scos la iveală un risc ascuns uriaș pentru bănci și fonduri internaționale

Cazul Market Financial Solutions (MFS), un creditor britanic specializat în finanțarea imobiliară pe termen scurt, a provocat pierderi de sute de milioane de dolari pentru bănci, fonduri și firme de investiții din Europa și SUA.

Cea mai mare întrebare, în momentul de față, este cum a reușit o companie din afara sistemului bancar tradițional să facă o interconectare atât de extinsă cu mari grupuri financiare.

Specializarea MFS. Ce înseamnă creditele-punte

MFS s-a specializat în așa-numitele credite-punte, respectiv credite pe termen scurt date clienților cu active imobiliare semnificative, însă cu lichiditate limitată, care întâmpină probleme în obținerea finanțării prin canalele bancare tradiționale.

Portofoliul său de credite a fost estimat la depășirea a 2,4 miliarde de lire sterline. Este considerat unul dintre principalii „jucători” de pe piața britanică a creditelor-punte, evaluat la aproape 13,4 miliarde de lire sterline.

Compania a fost forțată să intre în procedură de insolvență în luna februarie 2026, în contextul unor acuzații grave de fraudă.

Reclamații despre „creditele ipotecare dublate”

Acuzațiile de practici de „dublă gajare” se află în centrul anchetelor. Este vorba despre situații în care aceleași proprietăți ar fi fost utilizate ca garanții pentru mai multe împrumuturi diferite.

În același timp, potrivit datelor examinate în instanțele britanice, se arată o „gaură” de 1,3 miliarde de lire sterline între valoarea garanțiilor și obligațiile față de creditori.

Peste 10 bănci din Europa și SUA par a fi expuse situației

Structurile financiare complexe ale MFS au fost analizate de autoritățile de reglementare și de instanțele judecătorești, deoarece peste 10 bănci din Europa și Statele Unite par să fie expuse în acest caz.



Fondatorul companiei, Paresh Raja, care locuiește în Dubai, neagă orice faptă ilegală. El are o interdicție de călătorie pe plan mondial. Mai mult, activele sale au fost înghețate. Administratorii au afirmat că răspunsurile date de el au fost „inexacte și incomplete”.

Pierderi pentru Barclays, Santander, HSBC și alte bănci

Barclays a menționat că în situațiile sale financiare a suferit o pierdere de 228 de milioane de lire sterline din cauza prăbușirii MFS, iar Santander ar avea o expunere de aproximativ 267 de milioane de dolari.

HSBC a anunțat o depreciere de 400 de milioane de dolari aferentă unei facilități de credit prin intermediul Atlas SP, o companie susținută de Apollo.

De asemenea, Jefferies, Wells Fargo, Elliott Management, Avenue Capital și Castlelake sunt implicate în caz. Valoarea totală a pierderilor va depinde de rata de recuperare a fondurilor prin procesul de lichidare.

Situația iscată provoacă un nou val de îngrijorare pe piața creditului privat, aflată în creștere rapidă. Este vorba despre finanțarea în afara sistemului bancar tradițional prin intermediul fondurilor, companiilor de investiții și creditorilor specializați.

Avertismentul experților

Experții din industrie trag un semnal de alarmă că lanțurile complexe de finanțare fac extrem de problematică evaluarea cu exactitate a riscurilor, mai ales în situația în care datele sunt fragmentate între manageri, bănci, vehicule de investiții și furnizori de servicii ipotecare.

Directorul general al Oxane Partners, Sumit Gupta, a precizat că cazul MFS este mai degrabă un avertisment că structurile complexe de finanțare au nevoie de mecanisme de control și transparență la fel de solide, scrie Financial Times.